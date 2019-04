Nyt om Master Fatmans bisættelse: Mød op i farver

I weekenden bliver der mulighed for at være med til at sende Master Fatman ud på hans sidste kosmiske rejse

Den danske musiker, radiovært og kærlighedsguru Morten Lindberg - bedre kendt under sit kunstnernavn Master Fatman - døde pludseligt og uventet tirsdag 26. marts i en alder af blot 53.

Nu er de nærmere omstændigheder omkring den folkekære mediepersonligheds bisættelse endelig kommet på plads. På grund af praktiske omstændigheder ender der med at gå 18 dage fra dødsfald til bisættelse.

Master Fatman bisættes lørdag 13. april klokken 14 fra Helligaandskirken i København.

'Bisættelsen er for familie, venner og kolleger og man er velkommen til - i Mortens ånd - at møde op i farver. I løbet af foråret vil Mortens urne blive nedsat på Assistens Kirkegård,' lyder det i en pressemeddelelse, der på familiens vegne er rundsendt af Radio24syv.

Afdøde Master Fatman havde mange talenter * Navn: Morten Lindberg, kendt under kunstnernavnet Master Fatman. * Alder: 53 år (født 24. september, 1965). * Fødested: Munkebo på Fyn. * Karriere: Kunstner, sanger, dj, tv-vært, radiovært, filminstruktør, tv-deltager, foredragsholder og bankovært. Master Fatman brød igennem i 1980'erne, hvor han blev landskendt med sine fortolkninger af gamle discoklassikere. Det skete med livebandet MasterFatman and his Freedom Fighters og senere med albummet 'Hail Hail'. I 1992 fik han sin debut som filminstruktør med filmen 'Gayniggers from Outer Space'. Siden har han medvirket i utallige tv-programmer, deriblandt 'Vild Med Dans' og 'Til Middag Hos'. De senere år har han også underholdt radiolytterne med programmer som 'JAZZmosfæren' på P8 Jazz og 'Croque Monsieur' på Radio24syv. * Civilstand: Gift. I 2009 mødte han sin hustru, Herminia Mabunda, under en koncert på Roskilde Festival. De blev gift året efter og har siden fået fire børn. Master Fatman har også den voksne søn Wilhelm fra et tidligere forhold. * Bopæl: København. Kilder: Ritzau og Politiken. Vis mere Luk

Selvfed diskomusiker

Morten Lindberg voksede op i Dalum ved Odense. Han valgte som 21-årig at droppe sit borgerlige navn og springe ud som Master Fatman i front for diskobandet Master Fatman and his Freedom Fighters.

Rollen som den fede og selvfede diskomusiker med den store krop og de store bakkenbarter kom til at hænge ved Lindberg, der desuden deltog i Dansk Melodi Grand Prix i 1995 med sangen 'Jordisk kærlighed' og igen i 1996 med sangen 'I nat'.

I 2006 deltog han desuden i tredje sæson af TV2's dansekonkurrence 'Vild med dans', hvor han endte på en samlet sjetteplads.

Master Fatman til begravelsen af jazz-musikeren Hugo Rasmussen. Foto: Mogens Flindt

Radiovært

De senere år arbejdede han som radiovært og kunne opleves som vært på programmet 'Jazzmosfæren' på P8 Jazz og i det selverklærede frankofile morgenprogram 'Croque Monsieur' på Radio24syv.

Endvidere arbejdede han til sin død som dj, foredragsholder, skribent og meget andet.