Nyt overskud til Dif

Efter år med røde tal laver René Dif for andet år i træk et pænt overskud

Det er igen blevet en god forretning at være René Dif.

Efter adskillige år med konstant underskud i sit holdingselskab hiver Aqua-sangeren nu for andet år i træk et overskud hjem - et ganske pænt en af slagsen endda. Det viser det nyeste regnskab Difs selskab har offentliggjort.

Resultatet i René Dif selskab lyder på 2,7 millioner kroner før skat. Det er godt en halv million mere end året før, hvor overskuddet lød på 2,2 millioner kroner.

Se også: Aqua-Lene snave-amok: Dif, DR-darling og dansk sangerinde fik en tur

I modsætning til sidste regnskabsår har Aqua-frontmanden hevet lidt løn ud af sit holdingselskab. Helt præcis er det blevet til en lønforhøjelse på 200.000 kroner i forhold til sidste år, hvor han ikke udbetalte en eneste lønkrone.

På grund af de mange år med underskud har René Dif haft en negativ egenkapital, men det er der med det seneste overskud blevet rettet op på.

Nu lyder egenkapitalen på lige over en million kroner mod en negativ egenkapital på 1,7 sidste regnskabsår.

Ekstra Bladet har spurgt René Dif om en kommentar til det positive regnskab, men han ønsker ikke at drøfte sin økonomi.

Givtigt comeback

Sammen med Lene Nystrøm og Søren Rasted genoplivede han i sommeren 2017 Aqua, efter trioen i 2011 havde sat sig selv på pause. Det comeback har været rigtig godt for Difs økonomi.

I de mellemliggende år forsøgte sig Aqua-stjernen som kok, efter han i 2015 vandt TV3-programmet 'MasterChef' med kokken Umut Sakarya.

Se også: René Difs burger-vogn går rabundus

René Dif lagde navn til chips og dip og kørte landet rundt med sine madvogne i selskabet Dif Food ApS. Den forretning blev erklæret konkurs i oktober 2017.

Denne sommer er René Dif tilbage på landevejen - ikke med madvognen, men med Aqua. Den kommende uge spiller gruppen blandt andet på Vig Festival og i Tivoli Friheden. Senere på sommeren er der også flere jobs i udlandet i kalenderen.

Se også: Renés royale fan: - Hun var absolut sød