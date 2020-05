Nyt program på vej

Den sejlglade og eventyrlystne Beha Erichsen-familie er igen stukket til søs med et kamerahold i hælene.

Som alle andre er den oplevelseshungrende flok ramt af coronaens begrænsninger og restriktioner, og det betyder, at alle planer om at rejse langt væk er udsat.

I stedet skal Mikkel Beha Erichsen, hans kone, Marian Midé Erichsen, og parrets to yngste sønner, Theis og Alfred, sejle rundt og opleve Danmark fra søsiden. Også Alfreds kæreste, Madeleine, er med ombord. Det skriver tv2.dk.

'Kurs mod danske kyster' kommer den kommende programserie til at hedde, og ruten kommer til at gå gennem hele landet - fra Smålandsfarvandet og det Sydfynske øhav til Langeland, Limfjorden og Læsø.

- Vi genbesøger mange af de steder, jeg har minder fra og møder en masse mennesker, som jeg holder af. Jeg har en kæmpe kærlighed til Danmark, for det er jo her, jeg hører til, siger Mikkel Beha Erichsen til tv2.dk.

Mikkel Beha Erichsen, Theis Midé Erichsen, Marian Midé, Alfred Midé Erichsen, Louise Ravn Otte, Emil Midé Erichsen og Hugo var med på Wllanberg i porgrammet 'Kurs mod nord'. Foto: Havana Production/TV 2

Selvom han er vant til at sejle mere eksotiske steder eller som seneste togt langt mod nord, så ser kaptajnen frem til turen rundt i Danmark. Mikkel Beha Erichsen fortæller, at vores smukke land har en utrolig varieret natur, og at man mange steder kan sejle meget tæt på de ting, man gerne vil opleve.

Mikkel Beha Erichsen og hans familie ejer to skibe. Havana, som har bragt dem jorden rundt, og den tidligere isbryder Wallenberg, som fragtede dem til Svalbart i programmet 'Kurs mod nord'.

Det er på Wallenberg, at familien Beha Erichsen ser Danmark fra søsiden.

Den nye programserie har premiere 9. juli.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til Danmarks-togtet fra Mikkel Beha Erichsen.