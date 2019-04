Nyt tv-program til Janni Ree: - Jeg er faktisk meget nervøs

Familiefreden er forbi.

Det forudser Janni Ree, der skal til at lave et nyt tv-program med sin datter, Nathalie Mathorne.

- Jeg må ikke sige så meget endnu. Men jeg kan da sige, at det er lidt voldsomt, det vi skal udsættes for, siger Janni Ree, der er ud over det det nye projekt er aktuel i 'Forsidefruer' på TV3, hvor også Amalie Szigerthy, Jackie Navarro, Karina van d'Ahe og Gunnvør Dalsgaard medvirker.

Nathalie Mathorne har tidligere medvirket i enkelte afsnit af 'Forsidefruer', men er ikke så rutineret i at lave tv, som sin mor.

Janni Ree fortæller til Ekstra Bladet, at starten på optagelserne er lige på trapperne.

- Jeg er faktisk meget nervøs. Det lyder meget grænseoverskridende, men jeg tror, at det bliver sjovt, siger hun og spår at bølgerne meget vel kan komme til at gå lidt høje mellem mor og datter.

- Det bliver dejligt at arbejde sammen med hende, men vi bliver sikkert også uvenner, når vi bliver pressede. Så kan det godt være, at sådan helt mor-datter-agtigt får kløerne ud. Sådan er det, når man blive sat i pressede situationer. Men det er også det, de gerne vil have, siger hun om folkene bag den nye tv-produktion.

