Ørtings frække ferie: - Det bliver intenst

2019 lakker mod enden, men den kendte parterapeut og sexolog Joan Ørting har allerede store planer for næste år.

- Jeg rejser til Indien i en måned her den 12. januar, fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Jeg skal på et kursus, der hedder 'Path of Love', og jeg skal på en intensivt tantra-kursus i en ashram (en spirituel eremitage eller et kloster, red.).

Man kan roligt sige, at det er en spændt Joan Ørting, der drager til Østens eksotiske og forførende mystik.

- Det kursus, der hedder 'Path of Love', ved jeg ikke, hvad kommer til at handle om, fortæller hun begejstret og fortsætter:

- Man skal forberede sig grundigt. Jeg har skypet med dem, og jeg har udfyldt papirer om, hvem jeg er, og om jeg er egnet til at være med på kurset, fordi det går dybt. Man starter klokken 06.00 om morgenen og er færdig klokken 23.00.

Endelig

Joan Ørting har længe drømt om at deltage i kurset, så forventningerne er tårnhøje.

- Det bliver ret intenst, det kan jeg godt sige dig. Det bliver kurset over alle kurser. Jeg har villet lige præcis det kursus i 20 år, siger hun.

- Hvordan kan det så være, at du først gør det i 2020?

- Det er først muligt nu, og så skal jeg også på tantra-kursus i en ashram. Det skal jeg, fordi jeg starter en ny tantra-uddanelse den 28. februar.

Tantrisme er en betegnelse for flere religiøst-esoteriske traditioner med rod i Indiens religioner.

- Det er erotisk tantra. Det er jo seksualitet. Det er vanskeligt at beskrive med få ord, men man kan sige, at porn og tantra er modsætninger, forklarer hun.

- Tantra handler om, at man er i processen. Man går mere op i at mødes, end at 'nu vil jeg ha' dig som sexobjekt, og nu vil jeg ha' en udløsning inde i dig, eller jeg vil ha' noget af dig'.

