Offer for kendis-svindel: Sådan snød de Dennis

Dennis Jenkins var loren, da den engelsktalende mand i røret bad ham betale 250 amerikanske dollars - svarende til 1700 kroner.

Beløbet skulle blot være et ydmygt depositum, som den 42-årige sjællænder med hjælp fra dygtige investeringsrådgivere ville få til at vokse gevaldigt.

Trods garantierne skete det ikke.

Dennis Jenkins blev luret ind i svindlernes fangarme af en kombination af målrettede Facebook-reklamer, falske hjemmesider og telefonopkald. Foto: Privat

I stedet forsvandt investeringen fra den ene dag til den anden, og Dennis Jenkins har ikke set skyggen af pengene siden.

- Det føles ubehageligt - 1700 kroner er mange penge i min verden.

- Når jeg kigger tilbage på det i dag, kan jeg udmærket høre alarmklokkerne ringe, men når man er i pengenød, ignorerer man alarmklokkerne, siger han.

Uskyldige klik

Svindlen begyndte på Facebook, hvor Dennis Jenkins klikkede på en tilsyneladende uskyldig annonce om Mads Mikkelsen.

Et internationalt svindelnummer

IT-sikkerhedsekspert Jens Monrad fastslår, at svindlen foregår verden over. Foto: FireEye Den falske artikel er udtryk for et udbredt fænomen, hvor ikke kun danske, men også udenlandske kendisser bliver misbrugt på nettet. Navnene spænder bredt lige fra Mads Mikkelsen og Jes Dorph til Gordon Ramsay og Conor McGregor. Fælles for dem alle er, at de angiveligt har tjent en formue på at investere i bitcoin, og i samtlige artikler bliver der linket til en hjemmeside, hvor man kan tjene lige så mange millioner som dem.

Gordon Ramsay bliver i England misbrugt i en pendant til hjemmesiden, der fuppede Dennis Jenkins. Foto: Skærmbillede IT-sikkerhedsekspert i virksomheden FireEye Jens Monrad bekræfter, at svindlen krydser landegrænser. - Det er ét stort cirkus, hvor det bare handler om at franarre folk penge ved at virke attraktiv og troværdig. - Vi har fundet hundredvis af hjemmesider på forskellige sprog, hvor kendte angiveligt har tjent formuer. - Men de eneste, der tjener penge på det her, er bagmændene, siger han. Vis mere Luk

’Mikkelsen(s, red.) udtalelse under interviewet chokerede myndighederne’, stod der i annoncen prydet af et billede af den danske skuespiller.

Dennis Jenkins blev narret af Mads Mikkelsens falske investeringsråd på denne side. Foto: Skærmbillede

Artiklen bag linket handlede dog ikke om, at Mads Mikkelsen havde glemt at slukke for sin mikrofon.

I stedet var det en omtale af et opdigtet interview med Mads Mikkelsens i ’Go’ Morgen Danmark’, hvor han afslørede, at han har tjent styrtende summer på rekordtid ved at investere i bitcoin.

- Jeg tænkte, at det var sgu egentlig meget smart, siger Dennis Jenkins, hvorefter han klikkede videre på et af de mange links og indtastede sine personlige oplysninger.

Chancen for at tjene nogle hurtige penge trumfede Dennis Jenkins' skepsis.

Da han modtog både mails og telefonopkald, der også forvissede ham om den kløgtige beslutning, han var ved at træffe, turde han godt betale omkring 1700 kroner i depositum.

Politi: Vi følger pengestrømmen Trine Møller, der er daglig chef for politiets Landsdækkende Center for IT-Relateret Økonomisk Kriminalitet bekræfter, at de har efterforsket Dennis Jenkins sag. Hun fortæller, at den langtfra er enestående. - Vi ser metoden forskellige steder. Det er ikke nyt, siger centerchefen. Følg pengene

Trine Møller vil ikke gå i detaljer med den konkrete sag, men oplyser, at politiet har en række metoder til at optrevle svindel på nettet. - En helt klassisk metode er at følge pengene, men der er forskelligt fra sag til sag, siger hun. Centerchefen råder borgere til at skærpe deres skepsis, når de surfer på nettet. - Man skal lade være med at tro, at der findes hurtige måder at tjene penge på. - Den sunde fornuft skal overtage, siger hun.

Kort efter blev Dennis Jenkins instrueret i, hvordan han brugte og skulle forstå investeringstjenesten MentorFX, mens rådgiverne nok skulle være behjælpelige med at styre hans investering.

Konto lænset

To dage senere var depositummet vokset til 2700 kroner, men så stoppede legen.

Imod rådgivernes anvisninger afviste Dennis Jenkins at investere flere penge.

Samme dag blev hans konto på MentorFX lænset - to dage efter den blev oprettet.

- De har nok kunnet læse på mig, at de ikke kunne få mere ud af mig, og så var pengene væk, og min bruger var blevet slettet på tjenesten, siger han.

Mads Mikkelsens agent oplyser, at skuespilleren ikke ønsker at kommentere artiklen.

MentorFX: Der er altid en risiko

Da pengene forsvandt fra Dennis Jenkins' konto på MentorFX tog han straks kontakt til tjenesten for at forhøre sig.

Men forgæves.

Over for Ekstra Bladet afviser Philip Novak fra MentorFX, at der er tale om svindel. Han har tilsendt et skærmbillede, der viser, at de 2700 kroner blev trukket ud 9. august.

- Hvor er Dennis Jenkins' penge blevet af?

'Du kan tydeligt se, at depositummet blev placeret og alle handlerne, han selv har foretaget'.

'Klienten svarede aldrig på vores henvendelse og mistede sine penge på egen hånd ved at handle med dem.

'Vi har ikke gjort noget, der er imod vores regler eller vores interne retningslinjer', skriver han i en mail.

Philip Novak svarede ikke på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorfor Dennis Jenkins konto blev lukket.