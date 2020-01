Oh Land i stor bommert foran dronningen

Indrømmet. De fleste ville nok være benovede, hvis de sad og skypede med selveste dronning Margrethe, og de fleste ville formentlig også have gjort præcis som 'X Factor'-dommeren Nanna 'Oh Land' Fabricius.

Men når man bliver opdaget i sin gerning, er det ikke så heldigt. Og det blev Oh Land.

Da hun onsdag aften troppede op på den røde løber til gallapremieren på den nye danske storfilm 'De forbandede år', kunne hun nemlig berette om en uheldig episode, hun havde haft under arbejdet med balletforestillingen 'Snedronningen', der kunne ses i Tivolis Koncertsal i december.

Her stod Oh Land for musikken, mens dronningen stod for kostumer og dekorationer, og det betød, at de undervejs skulle skype sammen.

- Det er vildt, og det er sjovt, sagde Oh Land indledningsvis om det at skype med dronningen, inden hun afslørede sin bommert.

- Jeg prøvede at tage et screenshot af skærmen, men jeg havde glemt at slå lyden fra, så alle kunne høre det. Det var ret kikset. Jeg ved ikke, om dronningen vidste, hvad den lyd betød, men jeg kunne se, at hofdamerne bagved så skæve ud i ansigterne.

Dygtig og kompetent

Hvordan reagerede du selv?

- Jeg håbede bare, at hun ikke vidste, hvad det var, sagde hun med et grin.

I samtalen fik de diskuteret stykket og de kreative retninger, der skulle lægges, og det var en god oplevelse. Direkte adspurgt hvordan dronningen var at arbejde sammen med, lød svaret.

- Super dygtig, kompetent og hun havde mange meninger, så det er jo godt.

Efter stykket er slut, har duoen ikke haft kontakt, afslører Oh Land, der i stedet er begyndt at indstille sigtekornet på 'X Factor's kommende liveshows.

- Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Vi er allerede gået lidt i gang med forberedelserne, men det kan jeg ikke sige så meget om endnu. Der er mange egenskaber, der skal slibes til, sagde hun om sine deltagere.

Årets tredje 'X Factor'-program kan ses på TV2 på fredag.