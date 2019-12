Oh Land klemt mellem kamphaner: Jeg er vant til det

Når Nanna Øland sidder klemt mellem de to hårde og brovtende dommere i ’X factor’, er det ikke helt uvant for hende.

Da Oh Land satte sig i dommerstolen til ’X Factor’ sidste år, var det ikke en uvant rolle for hende. Hun havde tidligere været dommer i ’Voice Junior’ på TV2, hvor hun også to gange har taget sejren.

Og netop faconen fra programmet med børnetalenterne tog hun med sig ind i sin rolle, som ’X Factor’-dommer. I hendes og Ankerstjernes første sæson var det de to herrer ved dommerbordet, der førte den hårde tone og til tider afbrød hinanden. For nogle ville det være irriterende og uvant, men ikke for den 34-årige sanger.

- Jeg er vokset op i en familie fuld af meget karismatiske mennesker, så jeg er meget vant til, at bølgerne går højt. At man er farverig og siger sin mening. Så på den måde er det ikke fremmed for mig. Jeg er bare ikke ’blødbold’ til de her to, fortalte hun på pressemødet forud for den kommende sæson.

En stor stemme er vigtig, men ikke alt, når dommerne skal finde deres deltagere. Video: Anthon Unger

Voksende venskab

Man kunne derfor forvente, at hun som forberedelse til den nye sæson har spidset albuerne og forberedt sig. Det har dog ikke været nødvendigt, fortalte hun.

- Jeg synes, vi er blevet bedre venner, fordi vi har lært hinanden bedre at kende. Så måske føler vi os mindre truet overfor hinanden, fortalte hun om sammenholdet mellem dommerne.

Sidste sæson skulle de lige se hinanden an på alle parametre.

Det var også i første sæson, at hun fik lov til at arbejde med ældre kunstnere i et talentprogram. Der var særlig et makkerpar, der tog sangeren med stor på alle tænkelige måder.

- Maria og Bea. De var ægte, lød vurderingen.