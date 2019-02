Journalist Ole Stephensen er død onsdag aften i sit hjem i Gentofte-bydelen Vangede uden forudgående sygdom. Han blev 63 år.

Det oplyser familien til Ritzau.

Han mistede bevidstheden omkring klokken 18.30. Trods hurtig indsats fra redningsfolk og læger lykkedes det ikke at genoplive ham.

Ole Stephensen efterlader sig sin hustru og to døtre på henholdsvis 19 og 21 år.

Ud over at være journalist var han kommunalpolitiker i Gentofte Kommune for De Konservative. Han blev valgt ind i november 2017.

Ole Stephensen er afgået ved døden, 63 år gammel. Her ses han sidste år i Tivoli. Foto: Ole Steen

Ville i folketinget

I januar sidste år meddelte han, at han desuden ville stille op for sit parti ved det kommende folketingsvalg. Og et halvt år senere fortalte Ole Stephensen, at han var klar til at tage en tørn for De Konservative i Europa-Parlamentet i Bruxelles - hvis det skulle blive nødvendigt.

Ole Stephensen blev uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1978. Han begyndte sin karriere som kriminalreporter på Dagbladet Aktuelt og rykkede herefter videre til Danmarks Radio og senere TV2.

På TV blev han især kendt for sin værtsrolle sammen med Suzanne Bjerrehus i 'Eleva2ren' på TV2. Senere var han gennem ti år vært på 'Go' Morgen Danmark' på samme kanal.

Godmodige Walter

Selv om Ole Stephensen var journalist, var han i høj grad også kendt for sine evner på filmlærredet.

Hans karriere på filmlærredet blev skudt i gang i 1985 i rollen som den godmodige Walter i de tre 'Walter og Carlo'-film med Jarl Friis-Mikkelsen.

Ole Stephensen som den godmodige Walter i 'Op på fars hat' fra 1985. Foto: Rolf Konow

Ole Stephensen har desuden haft sit eget produktionsselskab samt en webshop sammen med sin hustru, der sælger udstyr til hunde og katte.

Sin politiske kulør bekendte Ole Stephensen i øvrigt først offentligt, da han blev en del af De Konservative i 2016. Det var partiets folketingsmedlem Naser Khader, der overbeviste den folkekære tv-vært om, at han skulle være en del af truppen hos det borgerlige parti.

Ole Stephensen har hele sit liv boet i hovedstadsområdet og gik som barn på Birkerød Privatskole nord for København.