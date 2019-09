Oliver Bjerrehuus: - Jeg onanerede til min mor

I et nyt talkshow åbner Oliver Bjerrehuus op for en pinlig episode i sit liv

Det kan skabe ganske akavede situationer, når ens mor er tidligere fotomodel og til tider har poseret uden tøj på.

Det har Oliver Bjerrehuus mærket på egen krop.

Det fortæller han om i tv-værten Thomas Benses nye talkshow 'Kaffe og kage, frem og tilbage', som kan ses på Pixel.tv.

Ved en fejl kom Oliver Bjerrehuus som ung nemlig til at onanere til et billede af sin mor - den tidligere fotomodel Suzanne Bjerrehuus - i et kulørt blad, som han havde købt sammen med et par af sine venner. Billedet stammede fra den erotiske film 'Tyrens Tegn', som hans mor medvirkede i tilbage i 1974.

Oliver Bjerrehuus gik i panik, da han fandt ud af, at det var hans mor, han så på et billede i et kulørt blad. Foto: Mogens Flindt

Frygter ikke fiasko

- På det tidspunkt var der ikke noget, der hed YouPorn eller RedTube. Du kunne leje en VHS eller læse for eksempel 'Rapport'. Mine venner og jeg havde splejset om et gokkeblad, og vi står i Linje 14 og står af på Østerport Station. Jeg får fat i bladet først, og så går jeg ud på badeværelset, låser døren og sidder og spiller pik til det. Lige pludselig slår jeg op på en side, og der ligger to kvinder. Jeg sidder selvfølgelig og fyrer den af til det der, siger han og fortsætter:

- Og så er det min fucking mor, mand. Jeg onanerede til min mor, siger han med et kæmpe grin.

- Så du siger, at du spillede pik til din mor, konstaterer tv-vært Thomas Bense med et grin, mens Oliver Bjerrehuus nikker skamfuldt.

Suzanne Bjerrehuus i sine yngre dage. Foto: Mogens Berger

Erkendelsen af, at det var et billede af hans mor, fik unge Oliver Bjerrehuus til at reagere lettere panisk.

- Det var første gang, jeg så det. Så jeg kastede det væk, og jeg skriger 'aaarh' til mine venner. Jeg sætter mig ned, og jeg er bare sådan: 'Det skete ikke, det skete ikke det der,' griner han, mens Thomas Bense har svært ved at holde masken.

Suzanne Bjerrehuus er forfatter, foredragsholder og debattør og arbejdede tidligere som model, hvor hun ved flere lejligheder har poseret letpåklædt.

Se også: Bjerrehuus i 'Vild med dans'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Oliver Bjerrehuus, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.