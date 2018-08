Oliver Bjerrehuus: - Jeg planlagde at dø som 35-årig

I et større interview fortæller Oliver Bjerrehuus åbent og ærligt om at være en utraditionel far

Oliver Bjerrehus har levet et liv præget af sex, stoffer og modeljobs i ind- og udland. Han har aldrig levet det, andre vil betragte som et normalt liv med bekymringer om indtægter og boliglån.

I et ærligt interview med månedsmagasinet Euroman fortæller han, at planen aldrig var, at han skulle leve et langt liv.

Den danske bad boy var godt i gang med at brænde sit lys i begge ender, da livet tog en noget uventet drejning.

- Jeg planlagde at dø som 35-årig. Helt seriøst. Jeg ville bare tage den første bid, leve livet og så droppe resten. Men så fik jeg ham der (sønnen Oscar, red.) som 25-årig, og nu er jeg for gammel til at dø ung. Hele ens liv vender med sådan en lille én, fortæller han til Euroman.

Til Ekstra Bladet forklarer Oliver Bjerrehuus, at hans liv i overhalingsbanen og rock'n'roll tilgang til det at leve, var inspireret af rockmusikere.

- De fleste af de rockstjerner jeg så op til, som Jimmi Hendrix og Jaco Pastorius, levede livet og var bare sådan 'fuck det med at blive gammel'. 35 år er sådan lidt en gylden alder, en rockstar-alder. Der er man ung og produktiv, har lært at føle sig lidt voksen og ansvarlig, og stiller man så træskoene, så er det bare slut færdig, fortæller Oliver Bjerrehuus.

For gammel til at dø ung

Men det går ikke altid som præsten prædiker, og derfor endte Oliver Bjerrehuus heller ikke at dø som 35-årig. I stedet er han i dag 42 år og far til fire børn. Sønnen Oscar på 17 år har han med ekskonen Anna von Lindholm, derudover har han tre børn med ekskæresten Gunnvør Dalsgaard.

- Jeg fik Oscar, da jeg var 25, og så døde den profeti med at dø ung jo ligesom. Så stod jeg med ham i hænderne, og han var helt vidunderlig. Jeg kan huske, da jeg tog afsted fra Danmark til London for at arbejde, der tænkte jeg, at jeg bare skulle gå amok og fyre den af. Min filosofi var at leve livet, og pludselig oplever man en kærlighed, som man ikke har oplevet før i form af sine børn. Og inden man har set sig sig om, er blevet for gammel til at dø ung, forklarer han.

Tilgangen til det med, at det er okay at dø i en tidlig alder, så længe man bare har levet livet, er blevet langt godt og grundigt på hylden. Nu er modellen og skuespilleren aldeles ikke ligeglad med døden.

- Jeg lever ikke de vilde bad boy liv længere, nu er jeg faktisk bare skide bange for at dø. Før havde jeg en mere arrogant tilgang til livet, og var ligeglad med det hele, siger Oliver Bjerrehuus.

Selvom han fylder 43 år til oktober, så føler Oliver Bjerrehuus sig ikke som sin alder, og gammel er han slet ikke.

- Det der med at føle sig gammel, det er fordi man føler at man misser pensionstoget med ægteskab og stabil hverdag, og så begynder man at opføre sig gammelt. Det er så typisk dansk, så skal vi alle sammen have lån i Danske Bank, diskutere brutto- og nettoindkomst, momsregistreringer og forsikringer over middagsbordet. Jeg har ikke selv udviklet mig på det punkt siden jeg var 17 år, det er stadig øl, fisse og hornmusik i mit liv.

Oliver Bjerrehuus er med på scenen, når 'Kærlighed ved første hik' bliver opført som musical i Tivolis Glassal til september.

