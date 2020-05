Oliver Bjerrehuus sælger ud for at leve

Lejligheden lejes ud, og guitarerne sælges en for en her i coronakrisen

- Jeg har været på røven de seneste ti år og har altid været freelancer, men efter at mit første faste job på MTV Radio røg for små to måneder siden, har der virkelig været nul indtægt, så jeg har taget skeen i den anden hånd, har fundet min indre bonderøv frem og er flyttet på landet i min mors sommerhus.

Oliver Bjerrehuus er blevet fornuftig, siger han selv. Coranakrisen har tvunget ham til at tage sit liv op til overvejelse, og det har betydet, at han nu kan leve for 'ingenting' uden at mangle noget.

Jeg er begyndt at gå ture med min venindes hund, fortæller Oliver Bjerrehuus. Privatfoto

- Alle de dyre fristelser i København har jeg lagt bag mig, og det har haft en fuldstændig fantastisk virkning på mig. F.eks. er jeg begyndt at kunne vågne om morgenen, jeg bader hver dag fra stranden, jeg træner og køber ind i Rema 1000. Det er virkelig et andet liv, men det er skidefedt, griner han.

Det er slut med det vilde liv i byen, bedyrer Oliver Bjerrehuus. Foto: Anthon Unger

Den 44-årige model og musiker har altid levet i den del af overhalingsbanen, hvor der var mest ballade og fest. Men det er slut nu, bedyrer han.

Stakkels Oliver: 'Det er FUCKING tidligt'

- Coronaen har hjulpet mig til at forstå, at der er en anden og meget simpel måde at leve på, og at denne måde er vildt rar. Jeg bor sammen med min onkel her i Tisvilde og jeg har fået overskud til at genoptage samværet med min biologiske far.

Men man kan ikke betale husleje af frisk luft og kærlighed på landet. Og penge har Oliver Bjerrehuus ingen af.

- Coronaen har hjulpet mig til at forstå, at der er en anden og meget simpel måde at leve på, og at denne måde er vildt rar, fortæller Oliver Bjerrehuus. Foto: Privatfoto

- Til gengæld har jeg en stor samling af dyre basguitarer samt en masse musikanlæg. Jeg har samlet, siden jeg var 16 år, og hver gang jeg sælger en bas, kommer der en god portion kroner ind på kontoen, og da jeg har 25-30 stykker plus basanlæggene, går der en rum tid, før jeg løber helt tør for penge. Hertil kommer, at jeg har besluttet at leje min bylejlighed ved Sankt Hans Torv ud. Så sparer jeg huslejen, og jeg bor jo alligevel her i min mors sommerhus, så lejligheden er en unødig udgift lige nu, forklarer han.

Se også: Oliver Bjerrehuus scorer nyt job

Om Oliver Bjerrehuus tilskyndet af coronaen er ved at falde så meget til ro, som han selv lige nu forestiller sig, må tiden vise. I hvert fald er han gået i gang med at meditere, og det er unægtelig fredeligt.

Jeg blev sgu deprimeret af at gå rundt inde i byen til sidst. fortæller Oliver Bjerrehuus. Foto: Jonas Olufson

- Jeg er også i gang med nogle projekter, hvilket man kan se på min Instagram-profil. En af mine venner har firmaet Royal Vintage, og han arbejder med noget bæredygtigt tøj - blandt andet noget omsyet gammelt militærtøj, og den vogn er jeg hoppet med på. Det er faktisk et projekt, jeg tror på. Og det gode er, at jeg kan arbejde her fra sommerhuset. Jeg blev sgu deprimeret af at gå rundt inde i byen til sidst. Min søn Oscar bor stadig derinde. Han er 19 år nu, så det er hans eget valg, og de små er hos deres mor, så alt er på plads, fastslår han.