Olivers eks efter tv-program: Stofmisbrug og børn er en fuldstændig uacceptabel kombination

Oliver Bjerrehuus forklarede i 'Sidste omgang i Whiskybæltet', at han ikke måtte se sine to piger for ekskæresten Gunnvør Dalsgaard. Hun har dog en noget anden udlægning af sagen

Mandag aften stod Oliver Bjerrehuus frem i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet', der følger en række kendte danskeres kamp mod afhængighed.

I dokumentarens andet og sidste afsnit fortæller den 43-årige model og skuespiller om sine problemer med alkohol og stoffer. Samtidig forklarer han, at han, mens programmet bliver optaget, står i en svær situation i sit privatliv.

Han ser nemlig ikke sine to døtre, som han har med ekskæresten Gunnvør Dalsgaard, og har ikke gjort det i en måned. Tidligere så han dem hver anden weekend.

- Hun vil simpelthen ikke udlevere dem, så derfor har jeg taget kontakt til Fogedretten, fortæller han om den betændte situation.

- Det, der sker, når jeg ikke ser dem i noget tid, det er, at man knækker. Man brister inden i. Det er forfærdeligt, det er tortur. Umenneskeligt, tilføjer han i programmet, der efter alt at dømme er optaget i løbet af sommeren og efteråret i år.

Af programmet fremgår det, at Bjerrehuus får medhold i Fogedretten, men at han alligevel må vente yderligere halvanden måned med at se sine piger.

Oliver Bjerrehuus og Gunnvør Virgarsdóttir har dannet par i en årrække og fik deres første barn i 2010. Foto: Mogens Flindt

Smertelig følgesvend

Hans ekskæreste Gunnvør Dalsgaard, der blandt andet er kendt fra TV3-serien 'Forsidefruer', kan dog slet ikke genkende det billede, faderen til hendes tre børn tegner i dokumentaren, som hun i øvrigt ikke havde hørt om, før Ekstra Bladet kontakter hende mandag aften for at høre, hvordan sagen er endt.

'Vores børn trives og har det rigtig godt, resten af 2018 ser de dog kun deres far et par timer en enkelt dag om ugen. Oliver har selv ønsket det sådan, da han har meget at se til', skriver hun i en sms.

Hun ønsker ikke at gå i detaljer omkring parrets sag i Fogedretten, men lægger ikke skjul på, at deres relation har været problematisk.

'Det er ingen hemmelighed, at Olivers stofmisbrug har været en smertelig følgesvend i vores relation. Af loyalitet over for ham og ikke mindst af respekt for vores børns privatliv har jeg ikke ønsket at kommentere', lyder det i beskeden.

'Stofmisbrug og børn er en fuldstændig uacceptabel kombination, det har altid været min holdning, og det ville være uansvarligt af mig at gå på kompromis på det punkt', tilføjer hun.

Gunnvør Dalsgaard har medvirket i tre sæsoner af 'Forsidefruer'. Her ses hun med to andre - Janni Ree og Amalie Szigethy. Foto: Mogens Flindt

I isolationscelle

I 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er Oliver Bjerrehuus da også meget ærlig omkring, at han har haft meget svært ved at få sit familieliv til at gå op med sin trang til at feste.

Han beskriver blandt andet en episode fra 2015, hvor han efter premieren på et tv-show ender med at køre hjem i 'en cokebrandert, bliver knaldet af politiet og ender i en isolationscelle. Uden strøm på telefonen'.

Det medførte en frakendelse af hans kørekort i tre år og seks måneder og fik ham til at indse, at hans liv i overhalingsbanen havde kostet.

- Der var ikke plads til noget familieliv, og det havde jeg ikke set i øjnene. Men der var det lidt for sent, konstaterer han i programmet.

Oliver Bjerrehuus i selskab med levemanden Erik Brandt i 'Sidste omgang i Whiskybæltet'. Foto: DR

