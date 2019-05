Omar Marzouk smider endnu en million

Nogle gange må man ryste posen for at få tingene til at ske - blandt andet hvis man har en bolig, man gerne vil have solgt.

Og det er netop, hvad komikeren Omar Marzouk har gjort med sin 219 kvadratmeter store liebhavervilla på Frederiksberg. Det oplyser Boliga.dk.

Det betyder, at du nu kan købe komikerens hus for 14.995.000 kroner.

Villaen blev oprindeligt sat til salg i efteråret for knap 17 millioner kroner.

Efter fire måneder på markedet nedjusterede Omar Marzouk prisen med en million, og nu er der altså blevet skåret endnu en million af.

Den nye pris kan omregnes til en kvadratmeterpris på 68.470 kroner, hvilket er en anelse over gennemsnittet i området.

På Frederiksberg er husene i øjeblikket udbudt til salg for cirka 62.000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket samtidig gør bydelen til det dyreste sted i landet at købe hus. Det viser tal fra Boliga

Det er denne sag, du nu kan få på 'tilbud'. Foto: RealMæglerne Hanne Løye

Milliongevinst i vente

Ejendomsmægleren fremhæver særligt den dekorative facade på det 130 år gamle hus samt den tilbagetrukne og rolige beliggenhed i den mondæne enklave midt i København.

Om det er her i huset, at materialet til et af Omar Marzouks populære shows eller tv-programmer - der blandt andet tæller: 'Talegaver til Børn', 'Omarks Ark' og 'Grin med Gud' - er blevet til, melder historien ikke noget om.

Men i hvert fald har komikerens navn ifølge Boligas oplysninger stået på skødet siden 2010.

Dengang købte han huset for 6,5 millioner kroner og dermed kan Marzouk sandsynligvis se frem til en pæn gevinst.

