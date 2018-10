Omdiskuteret Olsen Banden-detalje: Havde Balling skjult agenda?

Egon Olsen var ikke en mand ude efter småpenge.

Når han havde sin plan klar, var dem, der skulle fuppes, storkapitalen eller de store nationale eller internationale institutioner.

Smidt ud

'Egon er en kunstner, der drømmer om at lave verdens største kup. Men der sker altid det med hans planer, som for øvrigt også er sket med EF (det nuværende EU): På vej mod det store mål bliver det hele væltet omkuld af smålighed, uduelighed og almindelig uhæderlighed.'

Sådan forklarede Erik Balling i Det Nye Notat i 1979 sine og Henning Bahs tanker om 'Olsen Banden Overgiver Sig Aldrig', hvor banden bryder ind i EF-hovedkvarteret og ender med at få Danmark smidt ud af det europæiske samarbejde.

Storslået tanke, men...

En detalje, som EF-modstanderne naturligvis labbede i sig, mens Balling i den offentlige debat blev stemplet som modstander af samarbejdet, hvad han ikke var - men han var imod 'det medfølgende bureaukrati, ressourcespild og harmoniseringstanken, der gik stik imod den form for godhjertet, lun danskhed, som han stod for med sine film - og samtidig tog gas på', som det hedder i Christian Monggaards bog 'Olsen Banden', der netop er udkommet.

- I mine unge dage syntes jeg, det var en storslået tanke, hvis man kunne samle hele Europa i et fællesskab, og det synes jeg for så vidt stadig. Men jeg er meget skuffet over den udvikling, som er sket i EF. Og det er absolut nødvendigt at holde skarpt øje med den udvikling, som er i gang i EF. Jeg gør, hvad jeg kan, på den post, jeg nu en gang har, fortalte socialdemokraten Erik Balling til Det Nye Notat.

Det var privatøkonomiske - ikke spor andet - der lå bag Olsen Bandens bedrifter. Foto: Nordisk Film

Privatkapitalisme

Heller ikke Henning Bahs havde en bagtanke med filmen om at få Danmark ud af EF.

Til Berlingske Tidende sagde han i 1998, da EF for længst var blevet til EU:

- Olsen Bandens opgave var ikke at få Danmark ud af EF, da de lavede deres kup. Det drejede sig om noget helt andet, rent privatkapitalistisk. Egon Olsen er ikke EF-modstander. Absolut ikke. Tværtimod. EU-karikaturen er jo en parodi på bureaukratiet, og de er lige så meget imod det danske buraukrati. Autoriteter i det hele taget. De tænker kun på sig selv.3