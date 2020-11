Omgår forsamlingsforbud: Samlede 70 gæster

Coronavirussen og forbuddet mod forsamlinger på mere end ti personer har betydet, at mange har måttet se langt efter festlige begivenheder som runde fødselsdage og bryllupper.

Det gælder dog ikke revy-stjernen Ulf Pilgaard og de omtrent 70 gæster, han i weekenden havde indbudt til 80-års fødselsdag på Hellerup Parkhotel.

Den folkekære skuespiller havde nemlig fundet en vej uden om forsamlingsforbuddet, så han kunne blive fejret på den store dag.

- Det gik helt fint. Det gjorde det virkelig. Alle havde fået besked på, at de skulle ankomme inden for en bestemt tidsramme, for ellers kunne det slet ikke lade sig gøre, og det blev overholdt meget strikt, fortæller han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Folk sad ned ti ad gangen rundt om et bord, og det eneste, der var lidt ærgerligt, var, at mange af dem kendte folk, der sad andre steder. Men de havde ikke mulighed for at gå rundt imellem de forskellige lokaler, de skulle holde sig hver for sig.

Ulf Pilgaard forelsket

Festede iført visir

Ulf Pilgaard fortæller, at gæsterne ankom af tre forskellige omgange og opholdt sig i forskellige lokaler i den time, de var til stede.

- Jeg var den eneste, der gik rundt, og jeg havde visir på. Så det var meget strikt, må jeg sige. Men det var meget positivt, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Og det var smadder-sjovt, siger han.

Han forsikrer, at gæsterne var trygge, og at alle regler blev overholdt til punkt og prikke.

- De var utroligt glade for overhovedet at komme ud, der foregår jo ikke så meget af den slags for tiden. Mange var også glade for at se hinanden, og jeg havde netop bestræbt mig på, at folk sad sammen med dem, de kendte, siger han og tilføjer:

- Og det var ikke mindst også hotellet, der havde sikret sig, at alt gik rigtigt for sig.

Får ny hofte

Kæresten blev præsenteret

Visiret var ikke det eneste nye, Ulf Pilgaard kunne vise frem ved festen. Han fortæller, at det var første gang kæresten Annette er blevet præsenteret for omgangskredsen.

- Det gik godt. Hun havde desværre brækket skulderen og var blevet opereret i mandags, men det klarede hun også i stiv arm, om jeg så må sige, lyder det fra skuespilleren.

De to har kendt hinanden i næsten to år, men er først for nylig blevet kærester.

- I starten var der pænt lang tid imellem, at vi så hinanden, og vi bor også i hver sin by. Annette har et hus nord for Aarhus, men afstanden er til at overkomme, siger han.

Ulf Pilgaard var sammen med sin hustru, Gitte, i 46 år. Hun døde i 2016 af den uhelbredelige sygdom Huntingtons chorea.