Omstridt journalist vender tilbage til Danmark

Efter to år i Palæstina vender journalisten Jeppe Nybroe snuden hjemad. Han skal nemlig være redaktionschef hos Avisen Danmark.

I en pressemeddelelse bekræfter Avisen Danmark nyheden til MediaWatch.

'Jeppe Nybroe kommer som redaktionschef til at spille en central rolle i den opbygning, Avisen Danmark er i gang med. Jeppe Nybroe har solid journalistisk erfaring fra de fleste større medier i Danmark - og så har han været med til at bygge tv-stationer op i for eksempel Libyen og i Mongoliet. Det er gode erfaringer at have med i det arbejde, Jeppe Nybroe skal i gang med nu', lyder det.

Siden 2018 har Jeppe Nybroe været ansat ved Det Danske Hus i Palæstina. Han har været ansat hos flere medier i Danmark, blandt andre Radio24syv og Krimicentralen hos Ekstra Bladet.

I 2007 kom han på alles læber, da han i et nyhedsindslag fra Irak blev taget i at vise falske optagelser samt sætte bombelyde ind i indslaget.

Det endte med en exit fra Danmarks Radio og en undskyldning fra Jeppe Nybroe.

'Jeg har virkelig dummet mig, det er mit ansvar, jeg har optrådt uprofessionelt, og set i bakspejlet kan jeg ikke forklare hvorfor. Nu må jeg holde en tænkepause. Jeg er utrolig ked af det og trænger i det hele taget bare til lidt ro. Jeg er klar over, at jeg har et langt sejt træk foran mig for at genvinde seernes tillid,' lød det i 2007.

Selv kidnappet

I 2012 blev han redaktør for en tv-station i Libyen, men blev efter få måneder nødt til at forlade landet, da han var blevet uvenner med direktøren.

Siden flyttede Jeppe Nybroe til Libanon, hvor han arbejdede på en artikelserie om kidnappere. Det endte dog med, at Jeppe og hans kollega blev kidnappet og tilbragte 28 dage i islamisters varetægt.

Den oplevelse skrev han sidenhen om i bogen 'Kidnappet – i islamisternes fangehul'.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Jeppe Nybroe.