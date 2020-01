Ondt blod: - Han kommer ikke

KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Der er ellers ikke sparet på den gode stemning til dette års Reality Awards, hvor folk dukker op med glade miner og festligt tøj.

Men for realitybaben Sarah Tiedt er der alligevel lagt en dæmper på den gode stemning.

Torsdag fortalte hun nemlig, at hun var gået fra kæresten Türker, som hun har haft et on and off-forhold til gennem en længere periode.

- Vi er ikke sammen mere, men jeg udtaler mig ikke om Türker, kom det fra stjernen, der i dagens anledning havde taget både en underdel, der fremhævede hendes nye numse, og en top, der fremviste de flotte bryster, hun også har fået lavet - og som under fredagens prisfest blev kåret som årets bedste i realityverdenen.

Men bliver det ikke akavet, når han så kommer i aften?

- Han kommer ikke, lød det kortfattet og bestemt fra den smukke realitydeltager.

Hende og Türker er begge store navne i branchen, og de har været sammen siden maj sidste år, dog med pauser, hvor de har været fra hinanden.

Sarah Tiedt (yderst til højre) er endnu en gang blevet single. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Türker, men han har ikke svaret på vores henvendelse.

Dog kan vi konstatere, at han ikke er mødt op til dette års Reality Awards.