Opereret efter uheld: Sådan går det nu

Charlotte Fich brækkede hånden i et uheld på cykel i starten af februar

Charlotte Fich kom galt af sted, da hun i starten af februar satte sig op på sin cykel.

Den 58-årige skuespillerinde væltede og brækkede sin hånd, og hun måtte derfor tage en tur på hospitalet.

'Vinden tog fat i cyklen og så ... bang, lå jeg der på kørebanen. Nu er jeg blevet opereret, behandlet på fornemmeste vis af sygeplejersker, læger, portører og radiografer i en yderst velorganiseret maskine. Jeg er meget imponeret og taknemlig,' skrev hun på Instagram.

Onsdag aften mødte skuespillerinden op til gallapremieren på filmen 'Krudttønden'. Her havde hun fortsat hånden godt pakket ind for at beskytte den, men hun var ved godt mod.

- Det var ikke så voldsomt, men hvis man tager fra med den forkerte side af hånden, så skal man opereres. Så husk det: Ikke på ydersiden, men på indersiden, sagde hun med et grin.

Charlotte Fich skal fortsat have hånden i skinne indtil den 17. marts.

- Så det er lige et par uger endnu. Jeg glæder mig til at få den af, fortalte skuespillerinden, som ikke forventer, at hun får mén efter opererationen.

- Det håber jeg så sandelig ikke. Jeg træner, som jeg skal, så det skal nok blive fint. Det er jeg sikker på.

Glad for skattekisten

Charlotte Fich har kun ros tilovers for det danske sundhedsvæsen og den behandling, hun har fået, når hun har været på hospitalet.

- Jeg er meget imponeret. Jeg synes, man hører så mange historier om det sundhedsvæsen, men jeg synes hver gang, at det er fuldstændig fantastisk, hvor dygtige de er.

- At opleve den professionalisme og lidenskab, som de sygeplejersker og læger har på hospitalerne. Jeg er meget glad for vores skattekiste, sagde Charlotte Fich, som i øjeblikket går og øver til et par film, som hun skal optage omkring påsken.

