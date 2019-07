Optaget på CBS: Sådan kommer han til at tjene penge

Prins Nikolai får mulighed for at arbejde med turisme, når han er færdig på sin uddannelse

I forvejen er prins Nikolais familie en turistmagnet, men når prinsen har fået sin bachelor i Business Administration and Service Management på CBS, får han også mulighed for at arbejde inden for faget.

Det fremgår af Undervisningsministeriets uddannelsesguide, hvor det lyder, at han får mulighed for at blive rådgiver eller konsulent:

'Du vil have jobmuligheder inden for områderne kultur, turisme og service. Du kan fx komme til at arbejde i private virksomheder eller i organisationer og offentlige institutioner som konsulent eller rådgiver inden for serviceområdet,' lyder det på hjemmesiden.

På CBS' hjemmeside fremgår det, at han får mulighed for at vælge mellem tre linjer: Kunst og kultur, Service og Innovation eller turisme og gæstfrihed.

Samtidig får prins Nikolai trænet sine sprogfærdigheder. Uddannelsen foregår nemlig på engelsk.

Fredag kom det frem, at prins Nicolai skal studere på CBS efter sommerferien.

Kongehusets kommunikationsafdeling oplyste således:

- Vi kan bekræfte, at prins Nikolai er optaget på uddannelsen Business Administration and Service Management på CBS. Prinsen glæder sig til at komme i gang med studiet og har udtalt, at uddannelsen, der er på engelsk, skaber en bred vifte af muligheder og er en god platform, når man skal videre ud i erhvervslivet.

Det kræver et gennemsnit på 8,9 at komme ind på uddannelsen. 823 havde søgt ind, og 185 slap gennem nåleøjet.