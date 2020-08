Overboer jubler: Paludan ude af boligforening

Rikke Torp har i årevis været plaget af frygt. I sit eget hjem.

Hun og hendes 19-årige søn bor på anden sal i en andelsforening på Enghavevej i den københavnske Sydhavn.

I kælderen tre etager under har Rasmus Paludan hidtil lejet sig ind for at drive sit advokatkontor, men nu er han flyttet til stationsbyen Rødkærsbro i Jylland, efter han og bestyrelsen i andelsforeningen har indgået et forlig.

Paludans exit bringer glæde blandt hans overboer.

- Idet han er flyttet til et hemmeligt 'safehouse', må det formodes, at han er et terrormål.

- Og når han kun har én offentlig adresse, bliver man bekymret som overbo, når man hører biler bremse, høje lyde, eller når nogen har efterladt en Netto-pose ved opgangen, fortæller Rikke Torp.

Svend Hjort Jensen, der for fire måneder siden købte en andelslejlighed i stuen lige over Paludans kontor, priser sig også lykkelig over Paludans fraflytning.

- Det, synes jeg, er fedt.

- Og den eneste grund til det er, at så ser jeg ikke ser så mange skumle typer, der vil have ram på ham, siger han.

Det var i kælderen her, at Rasmus Paludan drev sit advokatkontor, partiet Stram Kurs, Stram Kurs Ungdom og mediet For Frihed. Foto: Kenneth Meyer

Bestyrelsen i andelsforeningen stævnede Rasmus Paludan sidste år for misligholdelse af lejekontrakten.

På papiret lejede Rasmus Paludan sig ind i foreningens kælderetage for at drive advokatkontor, men det var ifølge andelsforeningen i uoverensstemmelse med kontrakten, da partiet Stram Kurs i 2017 også flyttede ind.

Sagen var sat til at køre i boligretten ganske snart, men i juli henvendte Paludans advokat sig med et tilbud om at indgå forlig.

Bestyrelsen i andelsforeningen sagde ja og skrev samtidig under på, at indholdet af forliget er hemmeligt for alle andre end sagens parter.

Helt neutral

Lucas Harritslev, bestyrelsesformand i andelsforeningen på Enghavevej, gætter på, at Rasmus Paludans tilbud om forlig hænger sammen med, at han 25. juni fik en delvis betinget fængselsdom og samtidig mistede retten til at føre straffesager i tre år.

Rasmus Paludan ankede dommen.

- Hvilken betydning har Rasmus Paludans kontroversielle holdninger haft for jeres søgsmål?

- Vi har kørt sagen så neutralt som muligt - andet ville ikke være fair. Vi mener ikke, at han overholdt kontrakten juridisk set, og det er det, siger Lucas Harritslev.

Rasmus Paludan har ifølge Lucas Harritslev ikke anmodet om at få ændret kontrakten, så han også måtte bruge kælderen som partikontor.

Bestyrelsesformanden afviser dog ikke, at det juridiske fnidder blev løftestang for beboernes ønske om at få ham ud på grund af usikkerheden forbundet med ham.

- I sidste ende handler det måske om utrygheden, men det er det juridiske, der tæller, siger han.

Ekstra Bladet har ad flere omgange forgæves forsøgt at få Rasmus Paludan i tale.

