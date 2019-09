Overraskende Bendtner-udmelding: - Jeg er så lykkelig

Caroline Fleming er glad for, at Nicklas Bendtner skifter til FCK og dermed kommer tættere på deres fælles søn

Mandag aften blev det annonceret, at den danske fodboldangriber Nicklas Bendtner skifter fra den norske fodboldklub Rosenborg til danske FC København.

Og den nyhed glæder tv-baronessen Caroline Fleming, der tidligere har dannet par med den 31-årige fodboldspiller, og som sammen med Bendtner har sønnen Nicholas på otte år.

Se også: Se billedet: Jokke på skolebænken

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til premieren på gyserfilmen 'IT - Del 2' i CinemaxX i København tirsdag aften.

- Det er fantastisk. Jeg håber, det giver en masse glæde både til Nicholas og til hans far. Det ville jo være skønt for dem at kunne bruge mere tid sammen, så jeg ønsker Nicklas alt det bedste, sagde hun med et stort smil.

Fleming på den røde løber, hvor hun dukkede op alene. Foto: Mogens Flindt

Vil se hinanden mere

At Caroline Fleming i sommer er flyttet tilbage til Danmark efter mange år i London, og at Bendtner samtidig kan se frem til at trække i FC Københavns blå og hvide farver, betyder også, at de to nu vil se mere til hinanden.

- Vi kommer naturligvis også til at se meget mere til hinanden. Det er da klart, sagde tv-baronessen og fortsatte:

- Jeg er så lykkelig på hans vegne, Nicholas' vegne og lykkelig for, at vi alle nu er i samme land på samme tid. Det er første gang i mange år.

Caroline Fleming og Nicklas Bendtner har i dag et godt forhold til hinanden. I hvert fald hvis man spørger Caroline Fleming. Foto: Maja Vang

Til premieren understregede 43-årige Fleming også, at hun og Bendtner har et godt forhold til hinanden, og at hun håber, at det kan styrke deres relation, at de nu begge er tilbage i Danmark.

- Han har været i det nye hus flere gange, og vi har et rigtig fint forhold til hinanden, understregede tv-baronessen.

Bendtner og Fleming gik fra hinanden i 2011 - kun få uger efter, at parret havde fået sønnen Nicholas.

I sommeren 2019 flyttede Caroline Fleming til Danmark. Her har hun lejet sig ind i prins Joachims og prinsesse Maries villa på Emiliekildevej i Klampenborg, imens prinsen sammen med familien opholder sig i Frankrig i forbindelse med hans militære uddannelse.

Se også: Tv-baronessen bor i Joachims villa: Det er så vildt