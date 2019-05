Overraskende ejer af stram-kurs.dk

Stram Kurs er som bekendt navnet på Rasmus Paludans indvandrerkritiske parti, men hvis du skriver stram-kurs.dk i din webbrowser kommer du ind på en hjemmeside med et budskab, der ligger milevidt fra det, Paludan og co. er kendt for.

'Et Danmark, hvor danskhed sidder i hjertet og ikke i etniciteten og huden. Et Danmark, hvor den stramme kurs er sat mod ligeværd og rummelighed', står der blandt andet på hjemmesiden mino.dk, man bliver ledt hen til.

Manden, der har købt adressen stram-kurs.dk, hedder Abdel Aziz Mahmoud og er blandt meget andet kendt for sine programmer på DR, der blandt andet tæller 'Familien fra Lærkevej'.

Journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud er havnet i Paludans søgelys. Foto: Finn Frandsen

Voldsom trafik

Han har desuden skrevet bogen 'Hvor taler du flot dansk!' om sin dansk-palæstinensiske families og sine egne oplevelser med at opbygge en tilværelse i Danmark og om sit syn på den danske indvandrerdebat.

I et opslag på Instagram skriver han:

'Jeg er kommet til at købe domænet stram-kurs.dk. Upsii. Vi har nemlig brug for en Stram Kurs mod et forenet Danmark' og tilføjer:

'Ps. Vi oplever en voldsom trafik på hjemmesiden for tiden. Nogen bud på hvorfor?'.

Almennyttig forening

Foreningen, som Abdel - blandt ved hjælp fra trafikken fra stram-kurs.dk-adressen - forsøger at skabe opmærksomhed om, hedder Mino Danmark og er ifølge deres egen beskrivelse en almennyttig forening, der arbejder for 'et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere'.

Stram Kurs-formanden, Rasmus Paludan, er ikke begejstret for Abdel og hans tiltag med at omdirigere trafik fra Stram Kurs til Mino Danmark.

- Det er jo selvfølgelig ikke lovligt, når man på bedragerisk vis narrer folk, og det er helt åbenlyst ulovlig brug af vores varemærke. Vi har tænkt os at indbringe ham for klagenævnet for domænenavne. Muligheden for donationer er jo større for Mino Danmark, når der blive ledt trafik hen til deres hjemmeside fra et meget kendt parti, som mange søger informationer om lige nu, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet og forsætter:

- Jeg synes desuden, det er karakteristisk for en ansat hos DR, at han er så kriminel. Det er jo meget normalt for de ræverøde landsforrædere i DR, at de mener, at de er så moralsk rene, at de tænker 'til helvede med loven'. Han er arketypen på dem, vi kæmper imod - altså kriminelle samfundstabere.

Rasmus Paludan er ikke fan af Abdel og foreningen Mino Danmark, som han mener har en modsatrettet politisk profil i forhold til Stram Kurs. Foto: Mogens Flindt

På parnasset

Rasmus Paludan er for øvrigt ikke stor fan af Abdel, som han mener tilhører den kulturradikale elite.

- Han er da den ringeste formand, jeg kunne forestille mig til den forening. Han er jo ikke en minoritet. Han er på parnasset. Han er en af de højst profilerede ikke-danske perker-journalister eller entertainere, der findes. I forhold til at være ufaglært palæstinenser i Danmark, så klarer han sig jo rigtig godt. Han bliver jo næsten kun slået af den langt mere tiltalende Yahya Hassan, siger Paludan og tilføjer at Abdel tilhører den kategori af personer, der bør smides ud af landet.

- Det viser noget om, hvor sygt samfundet er, at der overhovedet er nogen, der kan finde på at omtale ham som dansker. Lad nu være, det bliver han aldrig. Han har vist mange gange, at han har en rådden sjæl og er fordærvet i sit sind. I øvrigt hader han Danmark, som han forsøger at omdanne til sit syge land, siger Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan og Abdel Aziz Mahmoud har vidt forskellige visioner for Danmark. Foto: Mogens Flindt/Philip Davali

Takker Paludan

Abdel selv tager hele sagen med sindsro og takker med et glimt i øjet Paludan for at gavne Mino Danmarks sag.

- Jeg har umiddelbart ikke hørt om dette parti før. Men hvis denne Rasmus Paludan ønsker domænet, kan han bare tage kontakt til os. Han har trods alt hjulpet med at fordoble vores medlemstal på få timer, siger Abdel til Ekstra Bladet og tilføjer desuden, at han i forhold til det rent faktuelle i Paludans udtalelser gerne vil præcisere, at han ikke er ufaglært, men uddannet journalist og desuden ikke fastansat i DR, men arbejder freelance for mediehuset, mens han sideløbende passer andre aktiviteter.

Efter Ekstra Bladet har talt med Rasmus Paludan, har han skrevet til DK Hostmaster og krævet, at stram-kurs.dk øjeblikkeligt suspenderes.