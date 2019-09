Overraskende melding: - Det går bare ikke

For kun fire måneder siden annoncerede en glad Dennis Knudsen, at han havde købt en luksuriøs penthouse-lejlighed ved Københavns havnefront på intet mindre end 205 kvadratmeter til 15,17 millioner kroner.

Men nu har han valgt at sætte den til salg igen.

Det skriver Se og Hør.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at salget skyldes, at han er blevet far til sønnen Lukas.

- Det er en fantastisk lejlighed, og den bedste, jeg har boet i. Planen med lejligheden var jo, at der skulle være plads nok til, at jeg kunne arbejde hjemmefra og have kunder, foredrag og shows, mens jeg samtidig boede i lejligheden, siger han og fortsætter:

- Men jeg må indrømme, at med alle de barselsbesøg, jeg har haft, så kan jeg godt mærke, at det bliver for meget, og at vi er nødt til at have vores private hjem. Det vil være for forvirrende for Lukas, at der bliver salon her, og så skal der rende vildt mange mennesker rundt, og jeg bliver også stresset over det. Det går bare ikke, forsætter han.

Her ses Dennis Knudsens nuværende lejlighed. Foto: Linda Johansen

Den 54-årige frisør og stylist har dog allerede fundet en løsning på boligsituationen, som han mener vil passe meget bedre til ham og ikke mindst hans lille søn.

Se også: Nej til Dennis Knudsen

- Der er jo sket det mest fantastiske, man kan forestille sig. I den samme bygning, som jeg bor i nu, er der et erhvervslokale på 130 kvadratmeter, som jeg har fået lov til at bruge til kontor og showroom. Der kan jeg køre det professionelle, siger han og fortsætter:

- Over for er der så en lejlighed på 140 kvadratmeter. Den har jeg fået lov til at købe. Jeg får i alt 50 kvadratmeter mere, men det bliver bare delt op. Samtidig kommer der til at være 30 meter til Lukas' vuggestue, og der er et dejligt område med have og legeplads, så det kunne ikke være bedre.

Det er denne kvinde, der har båret Dennis Knudsens barn i ni måneder. Privatfoto

Dennis Knudsen købte sin nuværende lejlighed for 15,7 millioner, og den er sat til salg for 16,5 millioner. Sælger han lejligheden til prisen, får han dermed en pæn fortjeneste.

- Men jeg er selvfølgelig til at forhandle med. Jeg har fået lov til at købe den anden lejlighed, men det er selvfølgelig på bekostning af, at jeg også sælger den gamle, siger han.

Se også: Dennis Knudsen måtte sige farvel: - Svær og hård beslutning

Dennis Knudsen nyder lige nu tilværelsen på barsel med Lukas, som han hentede hjem fra USA tilbage i juli. På lørdag skal han døbes i St. Pauls Kirke.