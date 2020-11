Overraskende udmelding efter hårde beskyldninger: - Det er trist

Christopher Læssø jubler modsat mange andre ikke over, at Jodel har valgt at lukke deres gossipkanaler på det sociale medie

Det skal være slut med at sladre om, bagtale og sprede rygter om kendte danskere på det anonyme sociale medie Jodel.

Det besluttede Jodel mandag og valgte som konsekvens at lukke alle deres gossipkanaler - heriblandt 'bloggergossip', 'kendisgossip' og 'realitygossip', der tilsammen havde over 10.000 brugere.

Lukningen sker, efter der de seneste uger har været hård kritik af mediet fra flere fronter - heriblandt en række kendte danskere, der har fået spredt rygter om sig selv på det sociale medie.

En af de kendte danskere, man har kunnet læse om på Jodel, er tv-vært Christopher Læssø.

I flere dage kunne man på Jodel læse et kommentarspor om ham, hvor Læssø blandt andet blev beskyldt for at have voldtaget sin ekskæreste og for at presse kvinder til sex, selvom de ikke har lyst. Opslaget og diverse injurierende kommentarer lå frit tilgængeligt på mediet i to dage, før det blev modereret og slettet.

Jubler: - Det lort har ødelagt mit liv

Alligevel jubler Christopher Læssø ikke over, at Jodel nu har valgt at tage konsekvensen af sager som hans og lukke gossip-kanalerne.

- Det er selvfølgelig helt sindssygt at skrive den slags påstande, men generelt er jeg ikke imod sociale medier som Jodel. Jeg synes, det er fint, at man har et sted, hvor man kan fyre den af og gå amok, hvis man har lyst til det, siger han og fortsætter:

- På den måde har jeg ikke noget imod, at der er et et medie, hvor man kan sladre derudaf, men hvis sladrecentralen bliver en sandhedscentral, er det selvfølgelig et problem. Men jeg forstår godt, at der er behov for et medie, hvor folk kan lukke deres damp ud, siger han videre til Ekstra Bladet.

Sidste år dansede Christopher Læssø sammen med Karina Frimodt i 'Vild med dans', og de nåede hele vejen til finalen sammen. Foto: Ernst van Norde

'Det er trist'

- Der er måske nogen derude, der vil undre sig over, at du ikke jubler over, at kanalerne bliver lukket, når du er blevet hængt ud på det her medie som en krænker?

Efter voldsom kritik: Jodel lukker ned for sladder

- Jeg synes ærlig talt, det er trist, for man skal have lov til at være anonym en gang imellem, og så må det være op til ens egen samvittighed, hvor meget man vil fyre den af bag en skærm, lyder det fra Christopher Læssø, der fortsætter:

- Jeg er ikke som sådan fortaler for mediet, men jeg er heller ikke fortaler for, at det lukker. Men jeg synes, at problemet ligger et andet sted. Problemet er jo i denne her kultur, der opstår, hvor det er i orden at være på en måde bag en skærm og på en anden, når man ikke er, siger han og tilføjer:

- Jeg har hele tiden holdt fast i, at jeg ikke har noget imod Jodel som medie. Men klimaet derinde kan hurtigt vende til, at hvis én siger 'buh', så siger 20.000 buh, og så opstår der en sandhed, der ikke er rigtig. Der er brodne kar i kulturlivet, men det gør os ikke alle til krænkere, og man er uskyldig, indtil man er dømt, og det er jo det, der glipper i denne her debat.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jodel, men i skrivende stund uden held.