Overrasker alle: Dennis Knudsen er blevet far

I en alder af 56 år har kendisfrisøren endelig fået den titel, han har drømt om i mere end 20 år. Han er nemlig blevet far.

Det afslører han over for Ekstra Bladet.

- Det er vildt, at det endelig er lykkedes, siger Dennis Knudsen, hvis søn kom til verden i USA for bare ni dage siden.

- Jeg er lige kommet hjem med ham, og alt er gået så fint. Han er både dansk og amerikansk statsborger, siger Dennis Knudsen om sin søn, der allerede har fået navnet Lucas.

Far med veninde

Det er en amerikansk kvinde, der har båret og født Lucas. Rugemor vil Dennis Knudsen ikke kalde hende.

- Hun er en veninde, og hun må gerne se Lucas. Men jeg skal være alenefar, og det er mig, der har den fulde forældremyndighed over ham, og det er mig, der skal opdrage ham, siger en meget glad Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Lille Lucas er sund og rask. Foto: Privatfoto

Han var naturligvis med, da hans søn kom til verden - tre kilo tung og 52 cm lang.

Dennis Knudsen har valgt at holde alt om sin søn hemmeligt indtil nu.

- Jeg ville være helt sikker på, at alt gik, det som det skulle. Også med at få ham med hjem til Danmark. Men det hele er bare gået, som det skulle, siger den nybagte far.

Det er kun 14 dage siden, at Dennis Knudsen sagde til Ekstra Bladet, at han havde opgive tanken om at blive far efter seks forgæves forsøg på at få sin drøm til at gå i opfyldelse med forskellige kvinder.

- Jeg kunne simpelthen ikke sige det den gang. Jeg var nødt til at holde det helt for mig selv, men jeg er meget meget glad nu, hvor det er lykkedes, siger han.

