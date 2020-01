Overrasker alle: Vildt dragshow midt på gaden

Der var lagt op til den helt store festaften, da der onsdag aften blev afholdt gallapremiere på den nye 'Klovn'-film 'Klovn - The Final' på Bremen Teater i indre København, hvor det flokkedes med kendisser på den røde løber.

Og selvfølgelig ankom de to hovedpersoner, Casper Christensen og Frank Hvam, også med stil i aftenens anledning.

30 minutter før filmen startede, rullede en brun bus ind foran Bremen Teater og parkerede.

Ud ad den steg fire dragqueens efterfulgt af en smilende Casper Christensen og grinende Frank Hvam.

- Så er vi her fandeme, råbte Casper med et grin.

Og netop den entre, var der en særlig grund til.

- Man skal se filmen. Det er klart. For der er en scene i filmen, som er ret identisk med det, der sker, når vi ankommer. Vi ankommer jo i en bus fuld med drags og er i smoking, og begge ting har en stor betydning i denne her film. Jeg vil ikke afsløre for meget, men det er farverigt, og det er lidt frækt og på den måde er det den perfekte intro, sagde Casper Christensen til den fremmødte presse og fortsatte:

- Vi gør meget ud af det, for vi skal jo lave et eller andet sjovt, sagde han videre.

Se billeder fra den vilde ankomst herunder:

Casper og Frank sammen med resten af holdet foran Bremen. Foto: Jonas Olufson

Frank Hvam: - Vores favoritsted er soveværelset

- De (dragqueens, red.) er med i filmen, og det er nogle meget dygtige show-folk, sagde Frank Hvam videre.

'Klovn - The Final', som har premiere i biografen landet over torsdag, bliver umiddelbart den sidste i rækken af 'Klovn'-film, som nu tæller tre styks.

Og spørger man Casper og Frank selv er det den helt perfekte afslutning.

- Det er rigtig fint, at det er sidste film. Vi er rigtig glade for den, og vi har haft en fest, og det har været en god afslutning. Vi er super glade, og vi er virkelig glade for, at danskerne har gidet at se på os i så lang tid, sagde Casper Christensen.

- Nu vil vi ikke presse danskerne mere. Nu skal de have lov til at slappe lidt af. Det er den bedste film, vi har lavet indtil nu. Vi kan bare mærke indeni, at den er virkelig god, og at den er bedre end de andre. Det er også den respons, vi hører alle steder fra. Vi rammer den, tilføjede han.

Mindre kan vel ikke gøre det. Foto: Jonas Olufson

