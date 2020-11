Overrasker alle

Amalie havde en - for seerne - hemmelig flirt i 'Ex on the Beach', som hun i bagklogskabens klare lys ville ønske, hun havde udforsket mere

Der var gang i butikken, da Amalie Thulstrup deltog i 'Ex on the Beach', her har seerne kunnet se, hvordan hun flirtede heftigt med først Jonas, så Jeppe, så Tabita, så Asbjørn og til slut Jeppe igen.

Men hvis hun kunne begynde forfra, ville hun slet ikke satse på nogen af de nævnte.

15-årige ødelagde realityfest

Det fortalte hun, da hun sammen med Andreas Korsbakke gæstede Ekstra Bladet, for der var endnu en flirt i programmet, som ganske enkelt er klippet ud.

- Det er slet ikke med i programmet, men vi flirtede også lidt i starten, siger hun om alderspræsidenten, 29-årige Kevin.

Da Ekstra Bladet mødte Kevin i forbindelse med optagelserne, fortalte han, at de andre kaldte ham 'den sorte George Clooney' - grundet alderen og det faktum, at de grå hår er begyndt at titte frem. Foto: Janus Nielsen

Hvis hun kunne begynde forfra, ville hun vide, at det ikke ville føre til mere med de andre og derfor gå all-in på realityveteranen.

- Ham lærte jeg aldrig at kende, og det var lidt på grund af alderen. Ham skulle jeg måske have snakket lidt mere med, føler jeg lidt i dag. Det prøvede jeg aldrig, så man ved ikke, om det ville blive til noget, fortæller den ni år yngre Amalie i videoen over artiklen.

Flået ud: For vild til knaldeprogrammet

Her kan du også se den voldsomt overraskede reaktion, hun mødes med i studiet, da hun udpeger, hvem hun ville satse på i dag.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.