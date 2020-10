Overrasker: Bliver snart far til syv

Smilene er ekstra store hjemme hos 53-årige Sigurd Barrett og hans kæreste, 29-årige Heidrun Petersen, for tiden.

Snart skal de to nemlig være forældre igen, og dermed kan Barrett snart kalde sig far til syv.

Det skriver Her&Nu.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han de glade nyheder og fortæller, at Heidrun Petersen har termin 31. oktober, og at de venter en lille pige.

Aflyser bryllup: 28-årig kæreste har født

- Det er en kæmpe gave. Det føles fantastisk. Det forpligter selvfølgelig også. Man sætter børn i verden for at være noget for dem og være sammen med dem. Man slipper aldrig tør for kærlighed. Jo mere man deler ud, jo mere har man at give, og jeg har masser at give, siger en glad Barret.

I juni sidste år blev parret forældre til en pige, der har fået navnet Ronja, og de glæder sig til, at hun bliver storesøster.

- Jeg sagde i gamle dage i DR, at jeg kun ville lave børneunderholdning, så længe jeg havde små børn, og det har jo så vist sig at være never ending, siger han med et grin og fortsætter:

- Det er skæbnen, der ville, at livet ville mig det godt, og jeg er glad og lykkelig.

Sigurd Barrett kan snart kalde sig far til syv. Foto: Miriam Dalsgaard

God til natteroderi

Selvom Barrett, der i forvejen har fem børn fra sit tidligere ægteskab, bliver far igen i en alder af 53, er han fuld af gåpåmod.

- Nu her med Ronja, som er et år og fire måneder, der har jeg kunnet mærke, at der er mange steder, hvor mine erfaringer og min ro kommer mig til gode. Selvom jeg selvfølgelig godt kan mærke, at jeg ikke er 22 år mere, siger han og fortsætter:

- Men min kæreste er god til at tage natteroderiet, fordi jeg jo ikke er 22 år mere. Men jeg er sund og rask og har stadig kræfter, så det er godt.

Nyt job til Sigurd Barrett

- Er det her så jeres sidste barn, eller er I åbne for flere?

- Vi er åbne for flere. Det er ikke sådan, at det er en beslutning. Vi ser, hvordan livet går. Heidrun har gang i meget og vil også gerne kunne pleje sit arbejdsliv lidt, så hun har nok også brug for en pause og realisere hendes egne ting, og jeg har også gang i mange projekter. Så vi tager den lidt med ro, for det kræver også tid at have to små børn og fem større børn. Vi skal alle lige finde ud af, hvordan vi gør i denne her nye konstellation, siger han og fortsætter:

- Men generelt er vi bare virkelig glade og stolte og lykkelige. Jeg elsker Heidrun, og det skulle være sådan. Et eller andet sted er det mest meningsfulde i livet jo også at få børn. Så vi er bare glade.