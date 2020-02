Overrasker: Dar Salim i hedt kys med mormor

Torsdag aften vandt DR-serien 'Mormor på mandejagt' prisen for årets originale serie.

Og da damerne fra programmet indtog scenen i K.B. Hallen for at modtage prisen, gik det bestemt ikke stille for sig.

Her ventede vært Dar Salim nemlig, og pludselig udviklede prisoverrækelsen sig til et hedt kys mellem Dar Salim og Bente fra 'Mormor på mandejagt'.

Fra venstre: Bente, Judith og Susan fra 'Mormor på mandejagt'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det til stor begejstring for publikum, der bød kysset velkommen med store bifald.

Da Ekstra Bladet fangede Bente til en snak efter kysset, var hun stadig ikke helt kommet til sig selv.

- Han kyssede vildt. Wow. Det kan ikke beskrives, sagde en glad Bente.

Dar Salim er vært på årets Zulu Awards. Foto: Anthon Unger

- Var det aftalt?

- Næ. Jeg vidste ikke engang, at jeg mødte manden, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Det var pragtfuldt. Han er smuk. Så lækker. Mon ikke han skal med i byen, og så når jeg jo at have fødselsdag, og så får jeg vel et til?

Bente og Dar Salim umiddelbart efter kysset. Foto: Anthon Unger

Kysset kan du selv opleve på søndag, når der bliver sendt Zulu Awards 2020 kl. 20.50 på TV2 Zulu.