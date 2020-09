Overrasker: Gift i hemmelighed

Da 'Tæt på sandheden' forleden løb over skærmen, bemærkede en række vakse seere, at vært Jonathan Spang havde, hvad der lignede en stor, guld vielsesring på højre ringefinger.

Det har fået folk til at spekulere over, om komiker Jonathan Spang er blevet gift med sin kæreste, Louise Ryberg.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Jonathans Spangs PR-manager, Annette Wigandt, at den er god nok.

Jonathan Spang og kæresten sagde nemlig ja til hinanden i sommer, men har valgt ikke at sige noget om det offentligt før nu.

'Jeg kan med stor glæde bekræfte, at Jonatan i sommers er blevet gift med sit livs udkårne, Louise Ryberg', skriver Wigandt til Ekstra Bladet i en mail og fortsætter:

'Parret ønsker dog ikke at kommenterer yderligere herpå'.

Gør ham til bedre menneske

42-årige Jonathan Spang og kæresten Louise har dannet par siden 2017. De mødtes første gang på Roskilde Festival.

I et interview med B.T. har Jonathan Spang tidligere fortalt, at Louise Ryberg gør ham til et bedre menneske.

- Der er ingen tvivl om, at hun har rykket mig tættere på dét menneske, som jeg gerne vil være. Hun insisterer på, at 'nu lægger du arbejdet væk, for vi skal noget andet'. Og det er jeg enormt taknemmelig for, for jeg tror ikke, at jeg havde været i stand til at stoppe det selv, har han tidligere sagt i interviewet.

