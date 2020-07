Overrasker: Her er min nye kæreste

Hun har jagtet kærligheden i flere datingprogrammer - herunder 'For lækker til love', men nu er 33-årige Rikke Chili færdig med at lede.

Realitydeltageren har nemlig fundet sig en kæreste.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Her lægger hun ikke skjul på, at hun er meget glad for at have fundet kærligheden, efter hun har været single i en lang periode.

- Det er meget mærkeligt og meget uvant for mig. Jeg har jo aldrig været så god til at binde mig. Jeg plejer at stoppe det igen meget hurtigt, når jeg kommer tæt på en fyr, så det er helt fantastisk, at jeg har fundet ham, og han får mig virkelig til at føle mig tryg, fortæller Rikke Chili.

Ifølge Rikke Chili har de to kendt hinanden i lang tid, men de er først for nylig begyndt at date.

- Så udviklede det sig bare derfra, siger en glad Rikke Chili og fortsætter med at fortælle, hvad hun faldt for ved sin nye udkårne.

- Han er virkelig rolig, og så er han tålmodig. Derudover er han virkelig intellektuel. Vi kan have filosofiske samtaler hele natten. Alt det, jeg godt kan lide, og som jeg har manglet i fyre, jeg har datet, har han. Han er meget vidende. Han er super sjov. Ja, han er bare dejlig, og jeg tror, jeg er forelsket, siger Rikke Chili.

På sin Instagram har Rikke Chili delt flere billeder, hvor man kan ane hendes nye kæreste. Foto: Privat

Kendt i offentligheden

Ifølge Rikke Chili er hendes nye kæreste, der er 35 år, kendt i offentligheden, men hun har endnu ikke lyst til at fortælle, hvem han er.

- Han arbejder med udsatte familier og unge og laver rådgivning. Han er kendt i offentligheden, men jeg er ikke klar til at sige, hvem han er endnu, siger hun med et grin.

- Han er stor og tatoveret og faktisk ikke normalt den type, jeg går efter. Jeg plejer at gå efter de spinkle og rådhårede. Men hans udseende definerer ikke det, der er bagved.

Selvom det for Rikke Chili er gået hurtigt med kærligheden, føles det helt rigtigt for hende.

- Vi har kendt hinanden i en måneds tid, hvor vi har datet, men det er så vildt, for selvom det er gået hurtigt, føles det helt rigtigt. Jeg har ikke oplevet det her før, så det hele er meget nyt og uvant for mig, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg er meget besværlig, og jeg er bange for at binde mig. Han giver mig tid, og det giver mig ro. Han hviler så meget i sig selv, og det er godt for mig.

Rikke Chili har været med i flere realityprogrammer, heriblandt 'For lækker til love' og 'Divaer i Junglen'. Foto: Olivia Loftlund

Rikke Chili er ikke sikker på, at hun ønsker sig at få børn, og derfor passer det hende fint, at hendes nye flamme har to børn fra tidligere.

- Jeg tænker, jeg ikke vil have børn. Han har børn, så jeg vil ikke føle, at jeg frarøver ham chancen, hvis jeg holder fast i, at jeg ikke vil have børn, siger Rikke Chili, der endnu ikke har mødt hans børn:

- Det venter vi lidt med, for det er en kæmpe ting. Men vi er oppe hos min familie i Jylland lige nu, og han har mødt dem. Det er gået over al forventning. Normalt ville jeg aldrig have hevet en med hjem så hurtigt, men nu føles det helt rigtigt, siger hun og tilføjer:

- Det er mærkeligt for mig det hele. Jeg er glad for det, men jeg skal lige vænne mig til det. Før var jeg bange for at gå glip af ting, og jeg følte mig hurtig klaustrofobisk. Sådan har jeg det ikke nu, og det er en dejlig følelse.

