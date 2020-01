Overrasker: Nu skal hun giftes igen

Det er ikke mere end et par måneder siden, at en glad Anni Fønsby over for Ekstra Bladet afslørede, at hun havde fundet kærligheden på ny, og at hun nu dannede par med den 53-årige René.

Siden er de to flyttet sammen i en stor villa i Nordsjælland, og torsdag kom de så hjem fra en romantisk rejse til Thailand.

Her fik Anni Fønsby sig noget af en overraskelse, da René pludselig gik på knæ i hotellets foyer og spurgte, om hun ville gifte sig med ham.

- Det kom som en stor overraskelse for mig, at min kæreste gik på knæ. Det var vores sidste dag dernede, og han spurgte, om jeg kunne gøre mig klar, for han ville have et billede nede i foyeren, hvor der simpelthen var så smukt med palmer og udsigt ud over vandet. Da jeg havde gjort mig klar og kom derned, var der rosenblade over det hele, og personalet tog imod os, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var simpelthen helt fantastisk, og det var lige der, at han gik på knæ og spurgte, om jeg ville gifte mig med ham. Jeg kan egentlig ikke huske så mange af de søde ord, han sagde, for jeg var helt rundt på gulvet. Men jeg fik den smukkeste prinsessering, og jeg sagde selvfølgelig ja.

Ifølge Anni Fønsby var hun meget rørt over det romantiske frieri.

- Det var et par meget lykkelige minutter, og bagefter sad vi med udsigt ud over vandet og nød noget champange. Det er den første store ferie, vi har haft sammen, og det var min kærestes første tur til Thailand, så det betød meget for mig, at det skete på det tidspunkt og under så romantiske omstændigheder, siger hun.

Anni Fønsby og René er netop kommet tilbage til Danmark efter deres ferie, og for Anni betyder det, at bryllupsplanlægningen nu allerede er i gang.

- Jeg skal lige vænne mig til at være forlovet, og så skal vi i gang med at planlægge det hele - om det skal være herhjemme i vores flotte hus, på et slot, et gods eller noget helt andet. Vi planlægger, at det skal være næste år i foråret, så vi kan planlægge det uden at stresse, siger hun og fortsætter:

- Men jeg bliver hvid brud, og det bliver et traditionelt kirkebryllup. Det har jeg ikke haft før, så det ser jeg rigtig meget frem til, og det er en stor drøm, der går i opfyldelse. Vores børn har sagt ja til at være brudepiger, og det glæder jeg mig meget til. Det bliver helt efter bogen.

Se billeder fra det storstilede frieri herunder:

Der var pyntet fint op i dagens anledning. Foto: Privat

Momentet blev fanget på kamera af en på hotellet. Foto: Privat

Det er noget af en ring, som Anni nu bærer på sin finger. Foto: Privat

Godt sted

Anni Fønsby har på grund af frieriet svært ved at få armene ned.

- Jeg tror aldrig, jeg har været et bedre sted i mit liv. Det har været en hård tid på det sidste, hvor der har været en masse med flytning og min far, der har været meget syg, men nu er jeg bare et rigtig godt sted, og jeg er så glad for, at min far får muligheden for at føre mig op ad kirkegulvet, for for bare et par måneder siden, var jeg ikke sikker på, hvor længe jeg ville have ham. Så det er helt fantastisk.

- Det er jo ikke længe siden, at du og René blev kærester. Har du det fint med, at det går så hurtigt?

- Vi har jo kendt hinanden før, vi blev kærester, og vi er i en alder nu, hvor vi ikke er bange for hurtigt at sige, at vi er seriøse omkring vores forhold. Vi flyttede også hurtigt sammen, og det er gået hurtigt. Men når man mærker kærligheden til hinanden, så er det også bare vigtigt at reagere på det, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan ikke nævne en kæreste, jeg har haft det bedre med end René, og så skal man også bare rykke på det. Man ved ikke, hvor længe man har her på Jorden, så jeg behøvede ikke en gang at tænke over det, da han spurgte. Det føles helt rigtigt, understreger Anni Fønsby.

Ægteskabet med René bliver ikke Anni Fønsbys første. Fra 2009-2014 var hun gift med den danske erhvervsleder Erik Damgaard.