Overrasker: Sælger for stort millionbeløb

Efter tre år på adressen har hele Danmarks rockmama, Sanne Salomonsen, valgt at sætte sin landejendom i Gilleleje til salg.

Det fremgår af Nyboligs hjemmeside.

Ifølge salgsopstillingen får man ved køb af ejendommen et hjem, der 'emmer af land- og sommerhusidyl' med havet og skoven lige rundt om hjørnet.

Derudover byder den stråtækte bolig, der er på 360 m2, på flere stuer, seks soveværelser og to store badeværelser.

Ejendommen er udbudt til salg for 6.995.000 kroner, og dermed står Sanne Salomonsen til at tjene en god sum på salget. Tilbage i 2017 betalte hun nemlig 4,1 millioner for ejendommen.

Hvad Sanne Salomonsen skal nu er endnu uvist. Foto: Mogens Flindt

Sanne Salomonsen har tidligere fortalt, at det var som en drøm, der gik i opfyldelse, da hun skrev under på boligen i Gilleleje.

- Jeg har lige fået mig et blivende hjem. Jeg har altid gerne ville bo tæt på skov og strand og tilpas langt væk fra København. Nu er jeg endelig ved havet og skoven. Her er der plads til mine hunde, og her kan jeg værne om mit privatliv, sagde hun i forbindelse med huskøbet til Her&Nu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til salget, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Du kan se Sanne Salomonsens hjem her.