Overrasker: Single igen

Det var en storsmilende Lenny Pihl, der fredag aften var vært på Reality Awards 2020.

Her var det ikke til at mærke på ham, at der var knas i forholdet mellem ham og Melina Buur, som han har dannet par med det sidste halve års tid.

Men nu fortæller 33-årige Lenny Pihl, at han og 22-årige Melina Buur er gået fra hinanden.

Lenny Pihl sammen med sine medværter Camilla Framnes og Jonas Korsgaard til Reality Awards. Foto: Jonas Olufson

Det er ellers ikke mere end en lille uge siden, at Lenny Pihl på sin Instagram-profil manede til besindelse, efter der havde gået rygter om, at han og kæresten var gået fra hinanden. Men nu bekræfter han over for Ekstra Bladet, at forholdet er slut.

- Jeg var fuld og gjorde noget dumt, dengang vi lige var startet med at se hinanden, og det er så kommet frem nu her. Jeg elskede ikke Melina den gang, som jeg gør den dag i dag, og jeg vidste ikke, om vi blev til noget seriøst, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men sket er sket, og hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, havde jeg aldrig gjort det. Det har skubbet os væk fra hinanden, og lige nu er vi ikke sammen mere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu, for jeg savner Melina rigtig meget, men vi diskuterer for tit, og jeg har følt i et stykke tid, at hun ikke har brug for mig i sit liv. Det er noget rod det hele, og det dræber mig langsomt, siger han videre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Melina Buur.

Lenny Pihl, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' er atter ledig på markedet. Foto: Anthon Unger

Tidligere har Lenny Pihl dannet par med Nadja Hansen, som han mødte under sin deltagelse i 'Paradise Hotel'. De to flyttede sammen, efter de kom hjem til Danmark, men kærligheden varede ikke ved.

Senere fandt Lenny sammen med realitydeltageren Julie Melsen kendt fra 'Love Island', som han datede i en periode, men heller ikke her blev det til et langt forhold.