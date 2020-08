Overrasker: Skal være far for syvende gang

Den kendte radio- og tv-vært Anders Lund Madsen smiler ekstra stort for tiden.

Inden længe får den 56-årige nemlig hænderne fulde, når han bliver far igen - vel at mærke for syvende gang.

Det afslører Lund Madsens 18 år yngre kone, Karin Prehst Lund Madsen, som arbejder som havfrue i Den Blå Planet, på sin Instagram-profil på en række billeder, hvor hun poserer som netop havfrue.

'Havfruen skal have en(dnu) en unge, og således bliver jordhavet endnu rigere, og alt (bliv)er godt', skriver Karin til et af billederne på Instagram.

Her lægger hun heller ikke skjul på, at den kommende familieforøgelse fylder meget i øjeblikket.

'Er i den dér fase hvor oprydning og udsmidning får mig til at ligge vågen om natten. Gennemgår seriøst kasserne med julepynt i tankerne. Har den vildeste brug for orden og renhed ligenu. Måske et forsøg på kontrol inden barn nr. 4 smadrer, hvad der var af forudsigelighed', skriver hun til et andet opslag.

Anders Lund Madsen glæder sig til at blive far igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kender ikke kønnet

Over for Ekstra Bladet bekræfter Anders Lund Madsen de glædelige nyheder.

'Det ér sandt. Havfruen er atter frugtsommelig, og jeg skal være far, og det bliver mit syvende barn. I en fælt truende verden, hvor der ved grød er mennesker i lange baner i forvejen, så umiddelbart burde jeg undskylde for at tilføje endnu en klimaterrorist til flokken. Men jeg gør det ikke!', skriver han i en sms til Ekstra Bladet og fortæller, at han glæder sig til atter at blive far:

'Vi har brug for alle de gode kræfter, vi kan skaffe, hvis vi skal klare os på denne her planet, og i øvrigt laver jeg virkelig gode børn. De er allesammen fuldendte på hver sin måde, og selv om det uden tvivl skal henføres til de enestående gener fra deres mødre, så ville det være uansvarligt af mig ikke at fortsætte denne sejrsrække, så længe jeg kan tjene penge nok til at holde dem flydende', skriver han videre.

Anders Lund Madsen fortæller, at den lille ny efter planen kommer til verden i november i år, og at han og hustruen endnu ikke kender kønnet.

'Vi ved ikke, hvilket slags barn der kommer i november, for det er livets sidste store mysterium, ligesom vi planlægger at lade det ankomme til verden i hjemmet, fordi fødsler generelt er meget hyggeligere og roligere og slet og ret festlige, når der ikke læger og sygeplejersker og jordemødre over det hele. Ikke fordi der er noget galt med dem overhovedet! Den slags bliver bare megastresset, når fødestuen flyder med kitler og folk på arbejde og maskiner, der siger BIP!', skriver han og fortsætter:

'Livet er gavmildt, jeg er meget taknemmelig, og alting skal nok ende godt'.

