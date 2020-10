Overrasker: Springer ud som skuespiller

Det er noget af et scoop, som filminstruktøren Mehdi Avaz har sikret sig til sin nye film, feel good-dramaet 'Toscana'.

Popsangeren Christopher er nemlig på rollelisten og debuterer samtidig som skuespiller.

Det annoncerer SF Studios i en pressemeddelelse.

Komikeren Anders Matthesen indtager hovedrollen i filmen, som også har Ghita Nørby, Sebastian Jessen, Lærke Winther og to internationale stjerner i skikkelse af Andrea Bosca og Christiana Dell'Anna fra HBO Nordics kritikerroste mafiaserie 'Gomorra' på rollelisten.

Instruktør Mehdi Avaz beskriver 'Toscana' som en smuk og romantisk film og en hyldest til maden og kærligheden.

'Jeg er på ganske kort tid blevet far til to dejlige drenge, hvilket i høj grad har ændret mit fokus på livet. 'Toscana' er en livsbekræftende fortælling, som skal huske publikum på, at de skal nyde livet og tro på sig selv. De skal turde at give sig hen, sadle om og lukke nye mennesker ind', siger Mehdi Avaz i pressemeddelelsen.

Her ses hele holdet bag "Toscana". Christopher kan spottes i midten. Også Ghita Nørby, Anders Matthesen og Lærke Winther er at se på billedet. Foto: Miklos Szabo/Free

Instruktøren fik sit helt store gennembrud for tre år siden med dramaet 'Mens vi lever' og dernæst 'Kollision.'

Senest har han været producer på thrillerserien 'Alfa'.

'Det er første gang, at jeg prøver kræfter med feel good, men det bliver samtidig sårbart, sanseligt, smukt og rørende, og det er fantastisk at se Anders Matthesen folde sig ud i en rolle, som vi aldrig tidligere har set ham i', lyder det fra Mehdi Avaz, som tilføjer videre i pressemeddelelsen:

'Vi glæder os alle til at give publikum en bid af Toscana. Vi skal ikke kun fejre livet og kærligheden, vi skal også hylde maden, og derfor har vi en af Danmarks mest kendte kokke med os som konsulent. Thomas Herman, der har opnået stor international anerkendelse fra sit virke, skal sikre autenticiteten i køkkenet', lyder det.

Optagelserne til 'Toscana' er netop nu i gang i Italien.

Filmen forventes at få biografpremiere i december 2021.