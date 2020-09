Overrasker: Stopper efter seks år

Er du en af dem, der nyder at se ekspert Carsten Linnemann tone frem på dit tv, når du sætter dig for at se 'Luksusfælden' på TV3, så er der dårligt nyt.

Carsten Linnemann har nemlig efter seks år som fast ekspert på programmet valgt at stoppe for at vie sin tid til sin familie.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har været med igennem 12 sæsoner. Når vi optager, optager vi to sæsoner på et år, så det er seks år rundt regnet. Tit optager vi jo for eksempel i Jylland eller lignende, og det betyder, at jeg er væk fire-fem dage i træk fra familien, og hvis det så er to programmer pr. måned, så er det pludselig ti dage, jeg er væk, siger Linnemann og fortsætter:

- Det er mange dage væk, og jeg kom bare frem til, at jeg savner at være hos min familie hver dag og at komme hjem hver dag. Savnet er simpelthen blevet for stort, så det er tid til at komme hjem til familien.

Kæmpe nedtur efter 'Luksusfælden': I gæld og i fængsel

Carsten Linnemann kommer til at savne sine kolleger fra 'Luksusfælden'. Foto: TV3

Vil savne det

Selvom Linnemann er meget afklaret omkring sin beslutning, kommer han dog til at savne at lave programmet.

- Jeg synes, det er et godt program, og vi hjælper mange mennesker og giver dem mulighed for et bedre liv. Så det er slet ikke fordi, jeg er træt af at hjælpe mennesker. Det blev bare for meget med privatlivet, siger Linnemann, der nu er gået tilbage til erhvervet som ejendomsmægler.

- Jeg hjælper stadig mennesker. Bare på en anden måde. Jeg er gået tilbage til min gamle metier som ejendomsmægler i Lyngby. Jeg har smaddergode kolleger og mere tid til familien. Det er det vigtigste. Jeg har savnet dem, og de har savnet mig.

- Hvad vil du huske bedst tilbage på fra din tid i 'Luksusfælden'?

- Der er jo enkelte deltagere, som vil hjemsøge mig på godt og ondt. Det er især de unge mennesker, jeg er stødt ind i, hvor jeg har tænkt, at det har været svært, og at de stadig har det svært. De er stadig i mine tanker, siger han og fortsætter:

- Og så er det jo dejligt at tænke tilbage på dem, der er kommet godt på vej. Vi har for eksempel hjulpet mennesker med at spare over en million kroner, og det er fantastisk. Det er vi stolte af, siger Linnemann og understreger, at han også vil savne sine 'Luksusfælden'-kolleger.

- Jeg vil savne de andre eksperter og hele holdet bag. De er jo blevet lidt en familie. Men nu er det tid til, at jeg tager hånd om min rigtige familie.

Se også: Helt på røven: Risikerer at ende på gaden

Her kan du få eksperterne fra 'Luksusfældens' bedste råd til, hvordan du skal bruge dine indefrosne feriepenge (+).