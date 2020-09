Overrasker: Vil have børn sammen

I mandagens afsnit af 'Til middag hos' på TV3 overrasker den kendte danser Frederik Nonnemann, der af mange er kendt fra 'Vild med dans', da han fortæller forsamlingen, at han og hans gode veninde, Youtuberen Julia Sofia Aastrup, planlægger at få børn sammen.

Mens Frederik Nonnemann, der er homoseksuel, på nuværende tidspunkt har en kæreste, er Julia Sofia Aastrup for nylig blevet single, efter hun og kæresten Michelle gik fra hinanden, og de drømmer nu om at starte en familie sammen.

Det fortæller Frederik Nonnemann i programmet, men over for Ekstra Bladet understreger han, at det er en drøm, der ligger noget ude i fremtiden.

- Vi skal snakke sammen om et par år, om det giver mening. Der er ikke noget i pipeline lige nu, det er bare os, der synes, at hinanden er søde og kan varetage det her projekt, siger 30-årige Frederik Nonnemann og fortsætter:

- Vi har så godt et venskab, kærlighed og tillid til hinanden. Vi er hinandens bedste bud.

Blev hurtigt tætte

Frederik Nonnemann fortæller, at snakken opstod, da de dansede sammen i 'Vild med dans' tilbage i 2017. For ham er det en stor drøm at få børn, mens det har krævet lidt overtalelse af kæresten.

Til Ekstra Bladet fortæller Julia Sofia Aastrup, at hun og Frederik Nonnemann har opbygget et stærkt venskab, siden de dansede sammen i 'Vild med dans'.

- Vi blev hurtigt rigtig tætte. Han er et menneske, som jeg virkelig godt kan lide. Vi har været ude at rejse sammen, og vores familier kender endda hinanden nu. Han er et af de mennesker, som jeg har et meget platonisk kærlighedsforhold til, og så har vi mange af de samme værdier, så på den måde ville det være naturligt for os at skabe en familie sammen, siger Julia Sofia Aastrup.

22-årige Julia Sofia Aastrup siger ligesom Frederik Nonnemann, at de endnu ikke har planlagt, hvornår en familieforøgelse eventuelt skal ske.

- Vi har ikke sat en dato på eller skrevet noget i sten, men vi overvejer det meget, og vi er begge meget glade for små børn og er meget skrukke. Men det er klart, at det ikke bare er sådan noget, man bare lige gør. Det er en stor beslutning, og der er ting, der skal være styr på først, og vi skal selvfølgelig også være sikre på, at det er det helt rigtige.

Julia Sofia Aastrup og Frederik Nonnemann lærte hinanden at kende, da de dansede sammen i 'Vild med dans' i 2017. Foto: Mogens Flindt

Dør på klem

- Du er jo stadig meget ung, og selvom du er single nu, kan det jo være, at du finder en partner, som du godt kunne tænke dig at have børn med i fremtiden. Hvilke tanker gør du dig omkring det?

- For mig handler det om, at Frede er sådan et menneske, som jeg ville elske, at mit barn voksede op omkring. Fredes forældre er samtidig de bedste bedsteforældre, jeg kunne forestille mig for mine børn, siger hun og fortsætter:

- Mine forældre har været sammen, siden de var 17. Der er ingen i min familie, der er skilt. Det er meget kerne-agtigt det hele. Jeg kommer fra en tryg og stabil baggrund, men samtidig har jeg aldrig været den type, der behøver at falde ind i de traditionelle roller på den måde. Jeg tror på, at mange forskellige familiekonstellationer kan fungere. Mit billede har aldrig været så traditionelt, siger hun.

Ifølge Julia Sofia Aastrup blev hun noget overrasket, da Frederik Nonnemann bragte deres planer om børn op i 'Til middag hos'.

- Jeg er overrasket over, at Frede har taget det op, for det er jo meget personligt, og det er nok noget, som rigtig mange mennesker har holdninger til. Men det gør mig da glad at vide, at han også gerne vil det her, siger hun.

Muligheden for at Julia Sofia Aastrup finder kærligheden selv og får barn med sin egen partner, er noget som Frederik Nonnemann tager afslappet.

- Det glæder mig, hvis hun finder en, hun vil have børn med, og de gør det selv. Vi er jo ikke så langt i processen, at det absolut skal være os. Det er bare hyggeligt at lege med tanken, siger han og holder døren på klem for adoption.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig mit 'eget' barn, men adoption er bestemt ikke udelukket overhovedet.