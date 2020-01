Overrasker: Viser vild forvandling

Det var en storsmilende og noget tyndere udgave af 'Familien fra Bryggen'-stjernen Cengiz Salvarli, der onsdag aften mødte op på den røde løber til gallapremiere på 'Klovn - The Final' på Bremen Teater sammen med sin kone, Stephanie Salvarli - bedre kendt som Geggo.

Her kunne han stolt fortælle, at han på bare et par måneder har tabt sig omkring ti kilo.

- Der er røget lidt. Jeg har været i intensiv træning. Jeg var træt af at kigge på fjernsynet og tænke: 'Er du gal. Hvor er du tyk'. Så i den nye sæson må det være lidt bedre, sagde han med et grin.

- Hvor mange kilo er der røget?

- Der er røget ti kilo siden sidste sæson, og så er der kommet lidt muskler på, sagde han videre og afslørede, at han blandt andet har fulgt en kostplan i håbet om at få en mere muskuløs overkrop.

- Han er næsten tilbage, som da jeg mødte ham, sagde Geggo med et grin.

- Vi er ikke uvenner længere

Det er tydeligt at se, at der er sket noget med Cengiz de sidste måneder. Foto: Jonas Olufson

Ifølge Cengiz har opskriften for ham været at spise sundere og bruge flere timer i fitnesscenteret.

- Jeg bruger meget tid i træningscenteret, sagde Cengiz, der hurtigt blev suppleret af sin kone:

- Alt for meget. Han er kedelig at leve med nu. For han spiser så sundt, ikke? Og jeg spiser jo ikke så sundt. Så jeg siger hele tiden: 'Hvad skal vi have at spise', og han siger bare 'salat og kylling', og jeg er sådan: 'Øv. Skal jeg så bare spise alene?' Heldigvis har jeg Alba, der spiser med mig, sagde hun med et grin.

Familien er lige nu i gang med at optage en ny sæson af 'Familien fra Bryggen'. Hvornår den har premiere ved de endnu ikke.

Herunder kan du se et par billeder af Cengiz, som han så ud, inden han begyndte at træne intensivt:

Foto: Mogens Flindt

Foto: Mogens Flindt

Foto: Jonas Olufson

