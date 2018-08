Overrasket Ingemann i nærkontakt med plastik-mis

Se også: TV2-vært raser over sexbilleder: 'Tænk hvis det var en selv'

I sin seneste serie af programmer, der har fået titlen 'Fremtiden ifølge Ingemann, rejser den garvede tv-vært på opdagelse i fremtiden for at se på, hvad den bringer af selvkørende biler, virtual reality og vandmangel.

I første udsendelse - der løber over skærmen i aften - får han en forsmag på, hvordan den intime del af et langdistanceforhold kan udspille sig i den fagre nye verden.

- Det var en form for kunstig vagina, der var sat ind i et motoriseret aggregat, der kan bevæge sig i forhold til, hvordan den person, der sidder i den anden ende af internettet masserer en dildo. Hvis konen eksempelvis er i Ry, og du er i Hongkong - som tænkt eksempel naturligvis - så er det en mulig måde at være sammen på, forklarer Peter Ingemann.

Han fortæller, at testsituationen ikke var designet for folk, der nemt får røde kinder.

- Jeg vidste jo godt, at vi skulle lave noget om det her firma, der beskæftigede sig med cybersex, men pludselig at sidde i et hjørne af et stort åbent kontorlandskab en helt almindelig regnvejrsformiddag i Amsterdam med en tidligere pornostjerne og se på virtual reality-porno, hvor tre kvinder og tre mænd giver den fuld gas, det var meget specielt. Det var en både sjov, men også lidt akavet situation at blive sat i, siger Peter Ingemann og tilføjer:

- Man kan vist godt se, at jeg bliver overrasket, og det er også meningen. Det er sådan jeg laver tv. Det skal være ægte reaktioner, og det bliver det ikke, hvis man har gennemtestet det hele på forhånd.

Hvor vildt gik det for sig. Smed du tøjet i forbrugerjournalistikkens tjeneste?

- Nej, dog ikke. Og jeg fik desværre heller ikke et prøveeksemplar med hjem. Det er det vist for dyrt til.

Programmet - hvor Ingemann tester fremtiden - kan ses i aften 20.00 på TV 2.