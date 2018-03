Overrasket Line Baun: Bliver du liderlig når du ser mig?

I et blogindlæg med overskriften 'Når nu liderligheden skal frem!', beskriver Line Baun sin reaktion på et uventet spørgsmål

I sit seneste blogindlæg fortæller den tidligere studievært Line Baun Danielsen om et mildest talt direkte spørgsmål, hun forleden blev stillet af en mand til et middagsselskab.

- Undskyld hvis du er lige ved at få søndagskaffen galt i halsen. Det skete også for mig i fredags, da en mand pludselig spurgte mig: Bliver du liderlig, når du ser mig?, skriver Line Baun i sit blogindlæg og tilføjer, at der hverken var tale om Harvey Weinstein eller Peter Aalbæk.

Hun beskriver, at hun blev ganske overrasket over det direkte spørgsmål, da hun og manden - der var i selskab med sin kæreste eller kone - ikke var i færd med at føre en samtale om hverken Metoo-bevægelsen eller andet, der kunne berettige spørgsmålet.

Ifølge Line Baun var den kække mand ganske enkelt ude på at provokere hende.

- Spørgsmålet kom ud af det blå fra en kæk mand til et selskab, jeg var til. Han havde sat sig for at ville provokere mig. Det sker ganske tit, at mænd gør det, forklarer hun.

Line Baun Danielsen til gallapremiere på 'Fifty Shades Fri'.

I blogindlægget fortæller Line Baun, at hun ikke gad at blive kvinde-fornærmet og ganske enkelt svarede manden: 'Nej, det bliver jeg faktisk ikke'.

Det var søndag ikke muligt at få en uddybende kommentar fra Line Baun Danielsen.

