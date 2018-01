Overrasket Mascha efter bikini-billeder: Jeg har ikke fået den slags kommentarer før

Bloggeren Mascha Vang er begyndt at få - sikkert velmenende - kommentarer, der hylder hendes fyldige krop - en fylde, der umiddelbart kan være svær at spotte

Hun er 38 år og har en krop, som de fleste kun sukkende kan drømme om.

Det var derfor også en noget paf Mascha Vang, der kunne læse kommentarerne, som har fyldt hendes feed den seneste tid. Her har hun været på ferie i Thailand med datteren Hollie Nolia og i sagens natur lagt diverse bikinibilleder op. Og det har medført de overraskende kommentarer.

- Her gik jeg i god tro og tænkte, at den gamle cirkushest her sagtens lige kunne tage en runde mere i pin-up manegen, men åhhh hvor skulle jeg blive klogere, skriver Mascha Vang på sin blog og giver eksempler på kommentarerne, der indikerer, at hun skulle have fået lidt ekstra på sidebenene:

- Det er bare så dejligt at se en kvinde med rigtige former

- Jeg elsker dine naturlige kurver Mascha

- TAK, det er din skyld jeg har lært at elske min store røv

- Hvor er det bare dejligt at se der ikke er rettet ved arme, mave og lår på dine billeder

Mascha: Jeg blev en smule paf

Da Ekstra Bladet fanger Mascha Vang over telefonen, bliver opkaldet besvaret med et højlydt grin. For selv om hun gerne erkender, at kommentarerne er kommet bagpå hende, så vælger hun at smile af det hele.

- Haha, jeg er selv en lille smule paf. Jeg har været pinup-model i mange år og har ikke fået denne her slags kommentarer før. Der er noget at leve op til, hvis det her ikke er godt nok, siger hun med henvisning til sine nuværende former.

Hvordan har du det med, at du nærmest skal fatshames?

- Tjo, jeg tænker da, at hvis jeg ikke er god nok, hvad så med dem, der er mere fyldige end mig eller ser anderledes ud. Min træner synes, jeg er et udmærket eksemplar af en 38-årig mor, og han siger, han har set værre, griner hun.

Mascha Vang fortæller, at hun er god til at vende og dreje sig, så hun fremstår bedst muligt på billederne, men at hun egentlig ikke plejer at dele bikinibilleder på de sociale medier længere. Hvis man skal dele billeder fra en solferie i Thailand, er det dog svært helt at undgå.

Du giver igen på din blog. Hvad håber du at få ud af dit indlæg?

- Jeg kunne bare ikke lade være. Mine indlæg er tit bare de tanker, jeg lige har. Jeg var både en smule paf, og jeg kunne samtidig ikke lade være med at grine af det. Jeg skrev bare, hvad jeg tænkte, griner hun og runder af.

- Jeg kender kvinder, og jeg kender mine læsere. Jeg ved, at det er skrevet i en god mening, men når man sidder på den anden side og læser det, rammer det dig da. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke synes, folk er dumme, eller føler mig forarget. Jeg kender deres humor, og de kender min, slutter hun af.