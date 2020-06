Overvejer ny operation

Den populære 'Forsidefrue' Jackie Navarro er ikke bleg for at lægge sig under kniven.

Flere gange har hun fået finjusteret ting på kroppen for at skabe, hvad hun selv mener er det perfekte ydre - og særligt brysterne har været igennem nogle operationer.

Nu fortæller hun i en ny podcast med sladderkongen.dk, at hun gerne vil have lavet bryster igen efter at have sat sit fjerde barn i verden.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Jeg vil gerne have mere naturlige bryster, fortæller hun og afviser tanken om helt at fjerne det, hun har, og gå naturel, som ellers er oppe i tiden.

- Jeg skal ikke have fjernet det, jeg har, for så er der ikke noget tilbage. Jeg vil bare gerne have dem ændret, så de får en anden form. Lige nu sidder de for højt og er for runde.

- Hvorfor ikke bare hvile i det, du har. Du har efterhånden fået ændret dem en del gange?

- Jeg tror faktisk, jeg hviler mere i mig selv end andre. Men sådan jeg jo bare. Hvis jeg synes, noget skal laves om, så laver jeg det om, siger forsidefruen.

Hovedpersonerne i 'Forsidefruer'. Fra venstre Janni Ree, Jackie Navarro, Karina von d'Ahé, Amalie Szigethy og Gunnvør Virgarsdóttir. Foto: Jonas Olufson

Hun håber at kunne lægge sig under kniven inden for en overskuelig fremtid.

- Det er ikke sådan, at jeg har en dato endnu, men jeg tænker på at få det gjort. Måske i år, siger hun.

I podcasten med sladderkongen.dk fortæller Jackie Navarro, at hendes grænser for kosmetiske indgreb har ændret sig gennem årene.

- Jeg fik jo lavet numse, og havde du spurgt mig for ti år siden, havde svaret lydt, at jeg aldrig ville få det gjort, men grænser rykker sig. Sådan er det med alt i livet. Det bliver altid vildere. Man talte slet ikke om at få fedt i sin popo dengang, siger Jackie Navarro til Ekstra Bladet.

- Hvor går grænsen for dig?

- Når man begynder at se underlig ud. Der er grænsen overskredet, det kan også være, hvis strukturen i ansigtet bliver for underlig. Jeg synes, det er vigtigt, at man beholder sit look på en eller anden måde, siger hun.

Jackie Navarro er fast medlem af 'Forsidefruer', der bliver vist på TV3. En ny sæson er på vej. Janni Ree har således tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at man fortsatte optagelserne under coronakrisen:

