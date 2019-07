På Airbnb ville prinsen være konge

Ingen ved, hvad prins Joachim tager i husleje, når han overlader Klampenborg-hytten på 448 kvadratmeter til Caroline Fleming.

Sikkert er det dog, at prinsen ville kunne blive konge af Nordsjælland, hvis han lod huset glide ind på den populære udlejningsportal Airbnb.

Prins Joachim og prinsesse Marie foran huset på Emiliekildevej på prins Henriks første skoledag. Foto: Anthon Unger

Caroline Fleming flytter ind hos prins Joachim

Caroline Fleming med familie har meldt ankomst i starten af august, og hvis 1. august sættes som parameter på Airbnb ligger månedslejen på huse i området på mellem 57.551 og 244.070 kroner alt efter størrelse og udsigt til havet.

Ikke en ueffen sum selv for en mand, der månedligt modtager i omegnen af 300.000 kroner i apanage fra den danske befolkning.

Caroline Fleming på den røde løber til prins Joachims fødselsdag i juni. Foto: Mogens Flindt

Formuende mand

Kongehusekspert Søren Jakobsen mener da heller ikke, at prins Joachim lejer boligen ud for at tjene penge:

- Han får jo sin pæne apanage fra den danske stat, og han er jo en formuende mand. Han fik et pænt beløb med fra Schackenborg, påpeger han over for Ekstra Bladet.

- Vi kender jo ikke aftaleforholdet og om det er et udlån eller en egentlig lejeaftale. Jeg opfatter det mere, som at han yder en gammel kammerat en tjeneste, siger han med henvisning til prins Joachims mangeårige venskab med den kendte tv-baronesse, der også var selvskrevet på gæstelisten, da prins Joachim inviterede til 50-års fødselsdag på Amalienborg 7. juni.

Prins Joachim og prinsesse Marie rykker familien til Paris i august. Foto: Mogens Flindt

Tirsdag kunne Her og Nu berette, at Caroline Fleming lejer prins Joachims hus, mens han er på militæruddannelse i Frankrig.

– Jeg kan nu bekræfte at Caroline har lejet prins Joachims hus og flytter ind med sin familie i begyndelsen af august, siger Jesper Thomsen fra Unique Models til Her & Nu.

Joachim omgår loven

Kongehuset meddelte i januar, at 50-årige Joachim var blevet optaget på en militæruddannelse på École Militaire i Paris, og at han, prinsesse Marie og parrets to børn, Henrik og Athena, skal bo i den franske hovedstad i det år, uddannelsen varer.

Oprindeligt meddelte kongehuset, at flytningen ikke ville betyde nogle ændringer i Joachim og Maries forhold til protektioner og samarbejdspartnere. Siden erkendte kongehuset imidlertid, at parret ikke har mulighed for at være til stede i Danmark i samme omfang som hidtil.

