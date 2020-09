På hospitalet igen: - Det er vildt hårdt

Udfordringerne fortsætter med at klistre sig til realitydeltageren Simone Skaaning Frederiksen.

I juli blev hun mor for første gang, da hun fødte en lille søn på 3180 gram. Op til termin døjede hun med mange komplikationer, og da hun fødte ved akut kejsersnit, fandt man en blødning i maven, og hun blev kun tre timer efter kejsersnittet kørt til operationsbordet og siden intensivafdelingen, hvor hun fik fortalt, at hun havde mistet 3100 ml blod.

Først efter to dage på intensiv kom hun tilbage til sin søn.

Da sønnen var fem uger gammel, fortalte hun, at hun havde været nødt til at besøge sygehuset igen, da hendes blodprocent fortsat var for lav. Og forleden var den gal igen.

'Skal snart ha' ny adresse i folkeregistret, tror jeg', lød det ironisk til et billede fra hospitalssengen, som kan ses her.

Til Ekstra Bladet fortæller Simone Skaaning Frederiksen, at det er jernindholdet i blodet, den er gal med.

'Jeg har været en del på sygehuset efter mit kejsersnit. Jeg havde et massivt blodtab under mit kejsersnit, og jeg har efterfølgende ikke kunne få min blodprocent og flere hæmatologiske tal tilbage på normal igen. Min jern, som skal ligge på minimum 9 var faldet til 2,0, og jeg blev derfor sendt til Næstved Sygehus i går for at få MonoFer-behandling, som anvendes ved alvorlig jernmangel', skriver hun i en besked og tilføjer:

'Der gives jern intravenøst, altså direkte i blodet igennem et drop'.

Danskerne lærte Simone Skaaning Frederiksen at kende, da hun medvirkede i 'Ex on the Beach'. Foto: Mogens Flindt

Mangler energi

Hun afventer nu at blive indkaldt på Rigshospitalets klinik for blodsygdomme, hvor den står på yderligere behandling og udredning.

'Jeg er ok, men kan godt mærke, at mit energiniveau med mere ikke er optimalt grundet ovenstående. Det kan være lidt af en udfordring, når jeg står med min søn på otte uger', siger hun.

Simone Skaaning Frederiksen, der blev et kendt ansigt gennem tv-programmet 'Ex on the Beach', priser sig lykkelig over, at man som nybagt mor kan finde kræfter frem, man ikke vidste, man havde, men erkender samtidig, at det kan være hårdt.

'Det er vildt hårdt. Virkelig. Jeg har heldigvis familie og venner, som kan træde til, hvis jeg står og har brug for hjælp. Men jeg er desværre også lidt for dårlig til at få spurgt om hjælp, fordi jeg ikke vil være til besvær, og fordi jeg er meget 'kan selv, vil selv'-typen. Men jeg har måttet overgive mig og få hjælp, især i forbindelse med sygehusbesøg. Og der er jeg dybt taknemmelig for, at jeg har mulighed for, at der er nogle der kan træde til', skriver hun.