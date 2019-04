På røven: 'Har du et sidste ønske?'

Med en af hovedrollerne i en verdens mest populære serier, Game of Thrones, er der nok ingen tvivl om, at Nikolaj Coster-Waldau har rigeligt med penge.

Men sådan har det langt fra altid været. I et nyligt interview med Euroman fortæller den danske skuespiller, at han i 1999 var nødt til at medvirke i en tysk pølsereklame i Sydadrika for at få mad på bordet.

Ligesom han dengang var økonomisk på røven, så er han i reklamen også på røven, da han er fanget på en båd og snart skal dø.

'Har du et sidste ønske?', bliver han spurgt i reklamen, hvorefter unge Nikolaj Coster-Waldau beder om en spegepølse, røget over krydret bøgetræ, som han engang har smagt i Westfalen.

Styrtende rig

I dag har Nikolaj Coster-Waldau tjent mange penge på at medvirke i den populære tv-serie Game of Thrones. Helt præcis hvor mange penge, der er tale om, vides ikke, men en række internationale medier vurderer, at hyren ligger på cirka 500.000 dollars pr. afsnit.

Karakteren Jamie Lannister, som Coster-Waldau spiller, har indtil nu medvirket i 55 episoder, hvilket løber op i 27,5 millioner dollars svarende til 184 millioner danske kroner.