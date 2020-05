På røven: Ingen indtægt til at brødføde familien

Coronakrisen er i den grad begyndt at kunne mærkes hos den danske dj Faustix med det borgerlige navn Morten Brangstrup Olsen.

Han har nemlig som konsekvens af coronakrisen fået aflyst en lang række af sine spillejobs, og det er begyndt at kunne mærkes på økonomien.

Det fortæller dj'en, der er gift med tv-kendissen Irina Olsen, i et ærligt opslag på sin Instagram-profil.

'Som I nok alle ved, havde jeg min første indendørs koncerttour i marts – eller det vil sige skulle have haft! Jeg stod sågar i Amager Bio og havde haft lydprøver og sat alt op, da Mette klogt valgte at lukke landet ned. Siden er konsekvenserne af coronakrisen blevet tydeligere. Først og fremmest så er det hårdt at skulle undvære at optræde. Koncerter er det brændstof, som jeg lever af, og som inspirerer mig til ny musik. Men det har også økonomiske konsekvenser - STORE konsekvenser', skriver han i opslaget.

Her sætter han ligeledes ord på, at han lige nu går og venter på at få klarhed fra regeringen på, om han som musiker kan få en hjælpende hånd økonomisk.

'Jeg fornemmer, at de har svært ved at forstå musikkens livebranche. Så her er et lille indblik i min situation: Jeg har ingen indtægt til at brødføde familien, al indtægt fra optræden på diskoteker, festivaler og spillesteder stoppede i starten af marts, og der er ingen udsigt til, at jeg tjener flere penge fra at gøre det, jeg kan (at optræde), i minimum 6 mdr. Det vil sige HALVDELEN af mit indtjeningsår er VÆK! Det samme gælder dermed dem, som jeg har engageret (booking agentur, lyd og lys crew, manager, gear udlejning, transport, leverandører m.m, og de står derfor med lige så store økonomiske problemer som jeg', skriver han.

Faustix danner privat par med Irina Olsen. De to blev gift i 2019. Foto: Jonas Olufson

I opslaget fortæller Faustix, at han lige nu har et stort minus, og at det minus kun bliver større og større.

'Jeg, min manager og mit bookingbureau står sammen tilbage med et minus på 100.000 efter denne sommer. De 50.000 var brugt til at forberede mine koncerter, bl.a. på udstyr, markedsføring, lønninger til produktionsøver i Amager Bio. De sidste 50.000 koster det mig at

gennemføre de indendørs koncerter i august som endnu ikke er meldt aflyst. (Festivals og diskoteks optrædener skulle også finansiere min spillesteds turne). Derudover kommer selvfølgelig den manglende indtjening oveni', skriver han og sender derefter en direkte opfordring til regerignen.

'Jeg står tilbage med et spørgsmål til Joy Mogensen, Simon Kollerup og Mette Frederiksen: Vi turnerende artister blev lukket ned først, og vi bliver åbnet op for som de sidste. I den periode har vi ingen indtjening, en indtjening der skulle dække mine private udgifter i et helt år! Trods det er vi, hele det økosystem og de mange undererhverv vi aktiverer, blandt de eneste der endnu ikke har fået en dedikeret hjælpepakke præciseret eller endda stillet i udsigt. Hvorfor prioriterer I festivalerne og spillestedsarrangører, men ikke de artister som står på deres scener?

Sammen med Irina Olsen har Faustix datteren Alessia. Foto: Discovery Networks

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Faustix, men det har i skrivende stund ikke været muligt.