På røven: Nu er hans liv totalt forandret

Da 'Luksusfældens'-eksperter besøgte 23-årige Mike fra Valby, var han på randen af sammenbrud.

Hans økonomi sejlede, han tog svinedyre lån over Facebook, forholdet til kæresten var ved at gå i stykker, og han var dybt afhængig af spil og odds.

Da 'Luksusfældens' eksperter forlod ham igen, var det dog en helt anden Mike, de så.

Spillet var lagt på hylden, han overholdt sit budget, og han og kæresten var atter flyttet sammen og havde håb for deres fremtid.

Nu - flere måneder efter optagelserne - går det stadig godt for Mike.

Se også: Tager vanvittige Facebook-lån: - Jeg er rystet

- Det kører stadig derudaf. Det er slut med at spille. Game over, siger Mike, der under optagelserne fik hjælp fra eksperterne til at komme i behandling for sin ludomani, til Ekstra Bladet.

- Det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet at skulle stoppe med at spille. Men det har været nødvendigt. Jeg har prøvet at fokusere på noget andet. Jeg har arbejdet rigtig meget og har fået tankerne et andet sted.

Også forholdet til kæresten Emma går fremad.

- Vi er stadig sammen, selvom det har været hårdt. Men vi har holdt ud, og vi bor også stadig sammen. Hun har været en god støtte, siger han.

Mike er færdig med at spille. Foto: Nordic Entertainment Group

'Grænseoverskridende'

Mike er glad for, at han tog springet og meldte sig til 'Luksusfælden', selvom det ifølge ham til tider var hårdt at være en del af programmet.

- Det var grænseoverskridende og overvældende. Man er vant til at se andre i fjernsynet i programmet, og så står man der pludselig selv, siger han og fortsætter:

- Men jeg er en rimelig åben person, så jeg tager mig ikke så meget af, hvad andre tænker om mig. Jeg meldte mig til for at få hjælp og ikke andet, og det er jeg glad for, at jeg gjorde. Det var det skub, der skulle til, siger han og tilføjer:

- Det er klart, at det jo er tv, og der er situationer, hvor man bliver klippet og fremstår anderledes. Jeg virkede for eksempel ligeglad, da eksperterne sagde, at jeg udnyttede Emma. Det var jeg ikke. De fokuserer meget på drama. Men det overrasker mig ikke, for det er jo det, der lokker seerne.

I dag arbejder Mike stadig som salgsleder, hvilket han også gjorde under 'Luksusfælden'. Efter råd fra eksperterne har han ligeledes taget et deltidsjob ved siden af for at få en større indtægt.

Se også: I massiv gæld: Skrider

- Det går rigtig fint, og jeg arbejder bare derudaf og tager en dag ad gangen, siger han og tilføjer:

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal i fremtiden. Det kan jeg ikke overskue nu. Men det er klart, at jeg glæder mig til, at der er overskud i økonomien til at man kan tage ud og opleve nogle flere ting.