På røven: Nu jubler han

Radiovært Dan Rachlin er en af de mange danskere, der i den grad har kunnet mærke coronakrisen kradse.

En lang række af den kendte radiovært og dj's jobs de seneste måneder er nemlig blevet aflyst som konsekvens af coronakrisen, og det har kunnet mærkes på kistebunden både hos ham selv og hans kone, der er chef i fire fitnesscentre.

Derfor er den 56-årige radiovært også ekstra glad for nu at kunne afsløre, at lykken tilsmiler ham, og at han har skrevet under på to nye jobs.

'Bare for at alt ikke skal være ynk. Netop pr. telefon fået at vide, at en program/podcastserie mindre end en uge efter ‘tanken’ opstod, er solgt! Kombineret med to andre arbejdsprojekter, der er faldet på plads, ser fremtiden, den umiddelbare, virkelig spændende ud', skriver han på Facebook og fortsætter:

'Midt i et år, hvor stort set alle jobs er lagt ned, og kassekreditten er trukket til smertegrænsen, er det virkelig skønt, at jeg stadig kan. Drevet af passion, hobby og kærlighed er jeg om et øjeblik på vej ind i mit 37. år med musik og medier som omdrejningspunkt.Det er jeg simpelthen så stolt af.Så velkommen på nye spændende rejser med musik og mennesker', skriver han videre.

Dan Rachlin glæder sig til at tage hul på nye udfordringer. Foto: Jakob Jørgensen

Har tabt mange penge

Til Ekstra Bladet fortæller en glad Dan Rachlin, at han endnu ikke kan sige så meget om det nye job.

- Det er hemmeligt lidt endnu. Men jeg kan sige, at jeg er så glad, så glad. Jeg har fået en podcastserie igennem, og der kommer snart to lanceringer på noget job, som jeg også snart starter på. Det smager også af musik, så det er virkelig dejligt.

Ifølge Dan Rachlin falder de nye jobs på et tørt sted.

- Jeg går igennem en svær tid som mange andre i øjeblikket. Vi er virkelig ramt hårdt økonomisk. Jeg har fået jobs for omkring en halv million aflyst, og Charlotte er i fitnessbranchen og er chef for flere centre, så vi er hårdt ramt. Det har gjort ondt, når jobs som 'Vi elsker 80'erne' og 'Vi elsker 90'erne' er blevet aflyst, siger han og fortæller, at det derfor er virkelig dejligt, at han nu har skrevet under på flere spændende projekter:

- Om et par dage er det 37 år siden, at jeg var med til at starte 'The Voice'. Jeg er blevet dømt færdig og ude af musikbranchen hver anden tredje måned, men jeg er sluppet igennem med kun at arbejde med min hobby. Så lige meget om det så sluttede i morgen ville jeg være glad og taknemmelig. Så jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er rigtig mandagsglad, siger han med et grin.

